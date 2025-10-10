Svetli način
Slovenija

Smrt 37-letnika po policijski obravnavi: Generalni direktor napovedal ukrepe

Ljubljana , 10. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
Generalni direktor policije Damjan Petrič je smrt 37-letnika, ki je umrl po policijski obravnavi označil za tragičen dogodek, ki ga v policiji obžalujejo. Poročilo, ki so ga prejeli pred dvema dnevoma, bodo temeljito preučili in nato na podlagi vseh ugotovitev sprejeli ustrezne ukrepe - tako delovnopravne kot ostale, je napovedal.

Damjan Petrič, ki je policijo od sredine januarja vodil kot v. d. generalnega direktorja, je danes prevzel mandat generalnega direktorja s polnimi pooblastili. Ob tem je v izjavi med drugim dejal, da je osnovna naloga policije varovanje življenja ljudi, v tem primeru pa je oseba v njihovem postopku izgubila življenje.

Policija je namreč 8. decembra lani posredovala v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici.

Damjan Petrič prevzel mandat šefa policije s polnimi pooblastili
Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil nepravilnosti. Ugotovili so, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, policisti pa so tudi opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Po Petričevih besedah so že takoj po dogodku sprejeli določene ukrepe. Stekel je notranjevarnostni postopek, ki še poteka, prav tako je bila ustanovljena komisija, ki je preučila uporabo prisilnih sredstev. Teče tudi postopek pred specializiranim državnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja, je navedel.

Pojasnil je, da so prav slednjemu prilagojeni tudi njihovi postopki, saj morajo "najprej počakati, kaj bo s predkazenskim oz. kazenskim postopkom", preden bodo lahko nadaljevali. Ne glede na to pa so že maja, po prvih ugotovitvah, izdali usmeritve za vse policiste, "da v sistem, ki je sicer dober, vgradimo dodatne varovalke in filtre, da do takšnih ali podobnih situacij v prihodnje ne bo prišlo".

"To je naloga vseh nas na vseh nivojih," je poudaril. Glede ugotavljanja odgovornosti pa je pojasnil, da so poročilo dobili pred dvema dnevoma. "Gre za obsežno zadevo, temeljito ga bomo proučili in nato bomo na podlagi vsega ugotovljenega tudi sprejeli ustrezne ukrepe, tako delovnopravne kot ostale," je napovedal.

Petrič je spomnil, da je tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar v četrtek na to temo izdal obvezne usmeritve, ki so za policijo obvezujoče, predvsem v tej smeri, da po uporabi prisilnih sredstev osebam čim prej nudijo ustrezno zdravniško pomoč. "Tukaj bomo morali narediti korak naprej," je še menil.

