Preiskava potrdila nepravilnosti v policijski obravnavi, po kateri je umrl 37-letnik

Preiskava Direktorata za policijo na MNZ je potrdila tisto, kar je družina pokojnega Ljubljančana opozarjala že mesece. In sicer, da so policisti med intervencijo decembra lani nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili silo, zaradi česar je 37-letnik med postopkom izgubil zavest, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je tri dni pozneje umrl zaradi zastoja srca. Preiskava ugotavlja tudi, da je komisija, ki je izvedla interni nadzor nad postopkom, neobjektivno presodila zakonitost ter strokovnost uporabe sile. Družina pravi, da bo šla v tožbo, zahtevali pa bodo tudi odstop generalnega direktorja policije in notranjega ministra. Policija in ministrstvo dogodek označujeta za tragičen.

"Po desetih mesecih molka in zavračanja informacij smo zdaj končno dobili uradno potrditev tistega, kar smo kot družina od prvega dne vedeli," pravi brat pokojnega 37-letnika. Danes so namreč prejeli odgovor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki je v svoji presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka razjasnil dejstva in okoliščine, hkrati pa razkril tudi nepravilnosti pri delu policistov. Ugotovili so namreč, da so policisti zoper 37-letnega Ljubljančana "nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja".

Poleg tega so ugotovili, da je interna komisija policije neobjektivno presodila zakonitost ter strokovnost uporabe tega strokovnega prijema; policisti pa so opustili takojšnje nudenje prve pomoči. Ugotovili to tudi, da je bila uporaba telesne sile zoper vklenjenega nezakonita, nestrokovna in nesorazmerna. Po oceni direktorata pa so policisti naslednjega dne tudi nezakonito vstopili ter preiskali njegovo hotelsko sobo.

'To je preizkus države, ali zna priznati napako in zaščititi resnico'

"To ni več 'prekomerna uporaba sile'. To je zloraba pooblastil, ki se je končala s smrtjo človeka. In to ni več le tragedija ene družine – to je preizkus države, ali zna priznati napako in zaščititi resnico," je poudaril brat pokojnega.

Policija FOTO: Bobo icon-expand

Družina zato napoveduje ukrepanje. "Seveda bomo šli v tožbo. Ne zaradi maščevanja, ampak zaradi otrok, ki so ostali brez očeta in si zaslužijo dostojanstveno življenje in odgovore. S tem želimo zaščititi tudi druge – da se nič podobnega ne ponovi nikomur več. Na tožilstvo smo se že obrnili. Oni so zdaj na potezi," je dejal in dodal, da se družina sprašuje, kdo bo zdaj, ko je "resnica prišla na dan, odgovarjal za vse mesece molka, prikrivanja in poniževanja". Dogodek se je zgodil 8. decembra 2024, ko so policisti posredovali zaradi motenja javnega reda v enem izmed ljubljanskih lokalov. Takratni uradni podatki so navajali, da je bil moški agresiven in da so bila prisilna sredstva uporabljena, da bi ga obvladali. Moški je po postopku, med katerim so policisti uporabili strokovni prijem davljenja, omedlel. Policisti so ga kasneje odpeljali v bolnišnico, kjer je tri dni pozneje umrl. Doživel srčni zastoj in utrpel hipoksijo možganov, kar pomeni, da njegovi možgani niso imeli dovolj kisika. Obdukcija naj bi prav tako pokazala, da je imel 37-letnik v krvi sledi kokaina.

Policija: Zavedamo se resnosti ugotovitev

Za odziv in dodatna pojasnila smo prosili tudi GPU, Policijsko upravo Ljubljana ter Ministrstvo za notranje zadeve. Policija je bila sredi tega tedna seznanjena z ugotovitvami Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve. Zagotavljajo, da bodo "zadevo temeljito preučili in skladno s pristojnostmi presodili o nadaljnjih ukrepih zoper vpletene posameznike". Vodstvo Policije bo glede na predhodno izdelano mnenje strokovne službe GPU in po celoviti proučitvi mnenja Direktorata, proučilo možnosti nadaljnjih ukrepov v obravnavanem primeru ter izvedbo aktivnosti za izboljšanje stanja na tem področju v prihodnje. Na policiji so nam potrdili, da primer že preiskuje Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, ki je edini pristojen za obravnavo sumov kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe s posebnimi pooblastili. "Policija s tem organom sodeluje in mu zagotavlja vse potrebne informacije ter dokumentacijo. Ravnanja policistov še vedno preiskujemo tudi v notranjevarnostnem postopku." Preiskava je po poročanju STA v zaključni fazi. Ugotovitve direktorata za policijo in druge varnostne naloge so prejeli danes, po njihovi preučitvi bodo ustrezno ukrepali, so napovedali. Na Policiji pravijo, da gre za tragičen dogodek, ki jih je močno pretresel. "Zavedamo se resnosti ugotovitev in pomena zaupanja javnosti, zato bomo v okviru svojih notranjih postopkov preverili tudi delovanje interne komisije, ki je presojala zakonitost in strokovnost ukrepov, ter po potrebi sprejeli ustrezne izboljšave v procesih notranjega nadzora."

Moški je umrl nekaj dni po policijski obravnavi. FOTO: Shutterstock icon-expand