Domnevne nepravilnosti in zaposleni brez licenc: v Medicorju izredni nadzor

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je potrdila, da je ministrstvu za zdravje posredovala pobudo za izvedbo sistemskega nadzora v Medicorju. V nadzoru bi poleg predstavnikov zbornice zdravstvene in babiške nege sodelovali predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije in Zdravstvenega inšpektorata RS. Za ta korak so se odločili po prejemu pritožbe sorodnice pokojne, ki je v Medicorju umrla 12 ur po operaciji srca oktobra lani. Pritožba sorodnice se je nanašala na delo zdravnikov v omenjenem zavodu.

Ministrstvo uvedbe sistemskega nadzora ni podprlo, so pa v zbornici zdravstvene in babiške nege od ministrstva prejeli zahtevo za izvedbo izrednega strokovnega nadzora in sprejeli sklep, s katerim so ga tudi odredili. Natančen vpogled v dejansko trenutno stanje bo mogoče dobiti po izvedenem nadzoru.

Brez veljavnih licenc

Na zbornici so že v začetku leta od sorodnice pokojne prejeli več poizvedovanj o kvalifikaciji posameznih izvajalcev zdravstvene nege v Medicorju. Ti so bili domnevno vključeni v obravnavo pokojne. Tako so na zbornici ugotovili, da posamezni izvajalci zdravstvene nege, ki naj bi bili vključeni v obravnavo pokojne, nimajo veljavne licence ali niso vpisani v register.

To je bil razlog, da so Medicor pozvali k razjasnitvi domnevnega nestrokovnega izvajanja zdravstvene nege pri pokojni in k posredovanju dodatne dokumentacije, ki bi bil zbornici v pomoč pri odločitvi o nadaljnjih ukrepih. Medicor je zahtevano dokumentacijo posredoval. Komisija, ki je dokumentacijo pregledala, je ugotovila, da je izvedba izrednega strokovnega nadzora upravičena, zato je začela priprave na njegovo izvedbo.