Smrt Dava Karničarja odmeva doma in po svetu

Z zapisom so se njegovih največjih dosežkov spomnili na Planinski zvezi Slovenije, njegovo prezgodnje slovo pa odmeva tudi po svetu. Novico so med drugim objavili tudi alpinistični portali, poljski wspinanie.pl, francoski Montagnes Magazin in ukrajinski 4sport.ua.

Obširno so o Karničarju poročali tudi hrvaški mediji. Novico so objavili vsi večji hrvaški spletni portali, 24sata, Jutarnji, Index in Večernji list. Izpostavili so njegove uspehe, zaradi katerih so ga "občudovali po vsem svetu" in predvsem podvig iz leta 2000, ko je postal prvi Zemljan, ki je neprekinjeno smučal z vrha sveta.

Na Twitterju so se odzvali številni politiki in ob smrti vrhunskega alpinista ter smučarja spomnili na njegove uspehe in družini izrekli sožalje, med njimi kmetijska ministricaAleksandra Pivec, poslanec Branko Grims in nekdanji poslanec Roman Jakič.