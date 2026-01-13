Naslovnica
Slovenija

Smrt dojenčka v okolici Metlike ni bila posledica kaznivega dejanja

Ljubljana, 13. 01. 2026 10.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Policijski trak

V primeru smrti dojenčka v okolici Metlike iz začetka januarja lani, v zvezi s katero so kriminalisti preiskovali sum kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper 19-letno mati niso uvedli kazenskega postopeka, poroča časnik Delo. Ni bil namreč podan utemeljen sum, da je bila smrt otroka posledica kaznivega dejanja.

Policisti in reševalci so lani na prvi dan novega leta prejeli prijavo o neodzivnem nekajmesečnem otroku v okolici Metlike, odpeljali so ga v novomeško bolnišnico, a oživljanje ni bilo uspešno. Stekla je kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Preberi še Sumljiva smrt dojenčka v okolici Metlike

Kot so za Delo pojasnili na Okrožnem tožilstvu Novo mesto, v tem primeru ni bila podana kazenska ovadba, ampak poročilo, in kazenski postopek ni bil uveden. "Ni bil namreč podan utemeljen sum, da je bila smrt otroka posledica kaznivega dejanja," so navedli.

Po poročanju časnika je bila ovadena 19-letnica, ki je s tremi otroki, med katerimi je bil tudi umrli trimesečni dojenček, bivala v neprimernih razmerah.

smrt dojenček metlika kaznivo dejanje

