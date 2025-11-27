Smrt dojenčka v razgretem vozilu: podaljšanje pripora za mamo in partnerja?

Jeseničnik je pojasnil, da je podaljšanje pripora predlagal, ker sta se obtožena ukvarjala s prodajo drog in je prepričan, da bi s takšno dejavnostjo nadaljevala, če bi bila izpuščena na prostost.
Zagovornik obtožene Andrej Kac je predlagal, da psihiater Peter Pregelj dopolni svoje izvedensko mnenje ter se sooči z danes zaslišanim strokovnjakom obrambe, psihiatrom Matejem Kravosom. Sodni senat je tudi ta predlog podprl.
Po Kacovi oceni je soočenje nujno za razjasnitev nasprotujočih si mnenj o učinkih drog, ki so jih ugotovili v krvi obtoženih. Pregelj je zaznal, da sta obtožena zlorabljala različne psihoaktivne substance ter uživala droge in alkohol, medtem ko je Kravos poudaril, da se učinki drog seštevajo in množijo, a zaradi manjkajočega kliničnega pregleda ni mogel oceniti njihovega sočasnega delovanja. Ocenil je, da je bila stopnja njune toksikacije glede na vrednosti v krvi visoka.
Tožilec je dodal, da je obtožnico nekoliko prilagodil dokazom v spisu, pri čemer vsebinskih sprememb ni. Obtoženi je zaradi sprememb pripravil pisni zagovor, ki ga je danes prebral. V njem je zanikal, da bi kdaj dajal droge sinu obtožene, ter izrazil obžalovanje zaradi otrokove smrti, ki jo, kot je dejal, v priporu znova in znova podoživlja.
Smrt iz malomarnosti
Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami. Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.
Predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin je razpisala še tri naroke, in sicer 8. decembra, 19. januarja 2026 in 2. februarja prihodnje leto.