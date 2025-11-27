Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Smrt dojenčka v razgretem vozilu: podaljšanje pripora za mamo in partnerja?

Celje , 27. 11. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Tožilec Jošt Jeseničnik je na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, ter njenemu partnerju predlagal, naj vrhovno sodišče obema podaljša pripor za še leto dni, saj se jima sedanji izteče 11. decembra. Sodni senat je njegovemu predlogu pritrdil in ga bo posredoval vrhovnemu sodišču.

Jeseničnik je pojasnil, da je podaljšanje pripora predlagal, ker sta se obtožena ukvarjala s prodajo drog in je prepričan, da bi s takšno dejavnostjo nadaljevala, če bi bila izpuščena na prostost.

Zagovornik obtožene Andrej Kac je predlagal, da psihiater Peter Pregelj dopolni svoje izvedensko mnenje ter se sooči z danes zaslišanim strokovnjakom obrambe, psihiatrom Matejem Kravosom. Sodni senat je tudi ta predlog podprl.

Po Kacovi oceni je soočenje nujno za razjasnitev nasprotujočih si mnenj o učinkih drog, ki so jih ugotovili v krvi obtoženih. Pregelj je zaznal, da sta obtožena zlorabljala različne psihoaktivne substance ter uživala droge in alkohol, medtem ko je Kravos poudaril, da se učinki drog seštevajo in množijo, a zaradi manjkajočega kliničnega pregleda ni mogel oceniti njihovega sočasnega delovanja. Ocenil je, da je bila stopnja njune toksikacije glede na vrednosti v krvi visoka.

Odvetnik, splošna
Odvetnik, splošna FOTO: Dreametime

Tožilec je dodal, da je obtožnico nekoliko prilagodil dokazom v spisu, pri čemer vsebinskih sprememb ni. Obtoženi je zaradi sprememb pripravil pisni zagovor, ki ga je danes prebral. V njem je zanikal, da bi kdaj dajal droge sinu obtožene, ter izrazil obžalovanje zaradi otrokove smrti, ki jo, kot je dejal, v priporu znova in znova podoživlja.

Smrt iz malomarnosti

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami. Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.

Predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin je razpisala še tri naroke, in sicer 8. decembra, 19. januarja 2026 in 2. februarja prihodnje leto.

smrt otrok avtomobil sojenje
Naslednji članek

O režimu gibanja med bolniško odsotnostjo bo seznanjen tudi delodajalec

SORODNI ČLANKI

V Ljubljani iz razgretega vozila policisti rešili dojenčka

V avtomobilu umrl dojenček, ki so ga starši pozabili odpeljati v vrtec

Dojenčka pustila v avtu na soncu

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363