Smrt dojenčka v razgretem vozilu: podaljšanje pripora za mamo in partnerja?

Jeseničnik je pojasnil, da je podaljšanje pripora predlagal, ker sta se obtožena ukvarjala s prodajo drog in je prepričan, da bi s takšno dejavnostjo nadaljevala, če bi bila izpuščena na prostost.

Zagovornik obtožene Andrej Kac je predlagal, da psihiater Peter Pregelj dopolni svoje izvedensko mnenje ter se sooči z danes zaslišanim strokovnjakom obrambe, psihiatrom Matejem Kravosom. Sodni senat je tudi ta predlog podprl.

Po Kacovi oceni je soočenje nujno za razjasnitev nasprotujočih si mnenj o učinkih drog, ki so jih ugotovili v krvi obtoženih. Pregelj je zaznal, da sta obtožena zlorabljala različne psihoaktivne substance ter uživala droge in alkohol, medtem ko je Kravos poudaril, da se učinki drog seštevajo in množijo, a zaradi manjkajočega kliničnega pregleda ni mogel oceniti njihovega sočasnega delovanja. Ocenil je, da je bila stopnja njune toksikacije glede na vrednosti v krvi visoka.