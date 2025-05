Smrt dveh moških: sprla naj bi se zaradi zemljišča

V nedeljo popoldne sta sredi jase v naselju Modrič nad Oplotnico odjeknila vsaj dva strela.

88-letni moški je najprej ustrelil 70-letnika, nato pa so sodil še sam. "Ob prihodu policistov sta bila na kraju najdena dva mrtva moška, stara 88 in 70 let, pri tem pa ni bilo več zaznane nevarnosti za življenje ali zdravje drugih oseb na tem območju," je pojasnila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.

Na kraju naj bi bilo namreč prisotnih več oseb, ki pa so se, kot smo neuradno izvedeli, ob streljanju razbežale. Policisti so območje zaščitili, opravili ogled in o ugotovitvah obvestili dežurno državno tožilko in dežurno preiskovalno sodnico.