'Smrt hudo bolnega na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost'

"Zdravstvo bi moralo temeljiti na sočutju, a ta vrednota v praksi pogosto izpuhti tam, kjer bi jo najbolj potrebovali: na urgenci. Zdravstveni sistem, ki ne more zagotoviti osnovne oskrbe najranljivejšim, tako da ohrani tudi njihovo najosnovnejše človeško dostojanstvo, nujno potrebuje prenovo," so na Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost zapisali v javnem pismu.

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Med drugim so navedli, da starejši bolniki poročajo o menjavi plenic, siljenju na izločanje vanjo ali nočno posodo ter izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij kar na hodniku. "Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost," so izpostavili.

Spremembe v organizaciji dela pogosto ne zahtevajo več kadra, temveč je treba spremeniti procese zdravstvene obravnave, delovne naloge članov zdravstvenega tima in organiziranosti dela, menijo na društvu.

Ponovno so pozvali k dvigu glavarinskih količnikov izbranih osebnih zdravnikov kot enemu od nujnih pogojev, da se urgentne centre razbremeni nenujnih pacientov, tudi starejših. Prav tako menijo, da je treba nujno povečati kapacitete urgentne službe z dodatnimi ekipami, kamor bi lahko vključili tudi zasebnike s koncesijo.

Na društvu tudi menijo, da je treba ob vstopu na urgenco evalvirati ustreznost triažiranja, s čimer bi zagotovili več humanosti postopkov zdravstvene obravnave.

Javno pismo so naslovili tudi na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, od katere pričakujejo odziv.