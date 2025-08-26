Svetli način
Slovenija

'Smrt hudo bolnega na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost'

26. 08. 2025 11.19

STA
Društvo Srebrna nit je v javnem pismu pozvalo k ureditvi neznosnih razmer na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Na društvu namreč spremljajo zgodbe starejših, ki so na obravnavo na urgenci čakali tudi več kot 10 ur, diagnozo in terapijo pa naj bi prejeli kar na hodniku. Od pristojnih pričakujejo kadrovske in organizacijske rešitve.

"Zdravstvo bi moralo temeljiti na sočutju, a ta vrednota v praksi pogosto izpuhti tam, kjer bi jo najbolj potrebovali: na urgenci. Zdravstveni sistem, ki ne more zagotoviti osnovne oskrbe najranljivejšim, tako da ohrani tudi njihovo najosnovnejše človeško dostojanstvo, nujno potrebuje prenovo," so na Društvu Srebrna nit – Združenju za dostojno starost zapisali v javnem pismu.

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Med drugim so navedli, da starejši bolniki poročajo o menjavi plenic, siljenju na izločanje vanjo ali nočno posodo ter izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij kar na hodniku. "Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost," so izpostavili.

Spremembe v organizaciji dela pogosto ne zahtevajo več kadra, temveč je treba spremeniti procese zdravstvene obravnave, delovne naloge članov zdravstvenega tima in organiziranosti dela, menijo na društvu.

Ponovno so pozvali k dvigu glavarinskih količnikov izbranih osebnih zdravnikov kot enemu od nujnih pogojev, da se urgentne centre razbremeni nenujnih pacientov, tudi starejših. Prav tako menijo, da je treba nujno povečati kapacitete urgentne službe z dodatnimi ekipami, kamor bi lahko vključili tudi zasebnike s koncesijo.

Na društvu tudi menijo, da je treba ob vstopu na urgenco evalvirati ustreznost triažiranja, s čimer bi zagotovili več humanosti postopkov zdravstvene obravnave.

Javno pismo so naslovili tudi na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, od katere pričakujejo odziv.

KOMENTARJI (22)

Blue Dream
26. 08. 2025 13.00
Se poponoma strinjam z Društvo Srebrna nit glede organizacije. Tami si kot številka ki čaka na usmiljanje
Blue Dream
26. 08. 2025 12.56
Jaz ne vem ali je tudi po urgencah v tujini tako stanje? ali kdo ve kao je pri sosedih? meni se to ne zdi normalno stanje.Traja pa že odkar vem za sebe
Quatflow
26. 08. 2025 12.52
Fino, sedaj pa hitro eno čez Janšo!
Blue Dream
26. 08. 2025 12.58
Quatflow bil je najdlje PV od vseh živečih Slovencev. Izračunaj koliko časa je bil on PV v zadnjih letih in koliko časa so bili ostali PVji. Je daleč prvi med vsemi
Blue Dream
26. 08. 2025 12.59
Torej je imel največ časa da kaj uredi pa se je raje s protestniki in vodnim topom ukvarjal
Blue Dream
26. 08. 2025 13.00
v zadnjih 20 letih
petka5
26. 08. 2025 12.50
Tudi na urgenci v Celju dobiš vse to kar na hodniku in to sredi noči, ko sploh ni tiste... Si tiho, potem napišeš civilizirano pritožbo zoper nečloveško obravnavo... In zdravnik doživi amnezijo spominamin se kar naenkrat nič od tega ne spomni, da se je vse razlagal kar na hodniku, pred ostalimi pacienti, ob prazni ambulanti. Od takrat naprej se vse slika sproti, nikoli ne veš kdaj dokazi prav pridejo. Da o sestrah sploh ne govorimo- triaza, nobene zasebnosti, vsem na očeh, vrata odprta, vse se sliši vidi, pritisk meri čez oblačila, da o nesramnosti v komunikaciji sploh ne bom, ker človek je kar tiho in samo posluša kako je mogoče, da se lahko nekdo obnaša, pogovarja tako s pacientom.
Bartoreli77
26. 08. 2025 12.50
Reforma je Robiju uspela.
petka5
26. 08. 2025 12.55
Nimam veze z reformo... Ima vezo z odgovornostjo in empatijo zaposlenih v zdravstvu. Če ima zaposleni na voljo prazen prostor za strokovno in korektno obravnavo, a tega ne uporabi, ker dela po liniji najmanjšega odpora in obravnava bolnika na hodniku, to ni krivda nobene vlade, ampak zgolj lenoba, neodgovornost, nesramnost in nespoštovanje s strani zaposlenega , ki tako dela
traparija
26. 08. 2025 12.39
dejstvo je da je UKC miniaturno majhna bolnica ki nima nekih resnih kapacitet. ne fizičnih, ne finančnih. ne sanjajte švice, vam bo marsikaj prihranjeno.
Summer Fridays
26. 08. 2025 12.37
Ko si enkrat na urgenci… v bolečinah.. kaj pomeni čakanje ve samo tisti, ki so izkusili.. tudi sestre in zdravnike ceni tisti, ki je bil operiran!! posebej sestre!!!!
pomaranča
26. 08. 2025 12.36
To dogaja tudi v Celju. Gospod čakal na hodniku 24 ur, nato so ga premestili v sobo na urgenci, kjer je čakal še dodaten dan na zdravnico in nato so ga premestili na oddelek, kjer je naslednji dan umrl. Res je, da je bil gospod neozdravljivo bolan, ampak tukaj gre predvsem za dostojanstvo in pri tem smo pogrnili na celi črti. Da ne omenjam, da ga kljub prošnji svojcev zdravnica več kot mesec dni ni prišla obiskati na dom (gospod je bil nepokreten) in bi mu lahko vsaj če malo podaljšali življenje. Ja, svojci bi se lahko obrnili na medije, lahko bi se spustili v večletno pravno bitko, a kot smo vajeni pri nas, tresla bi se gora in rodila bi se miš.
traparija
26. 08. 2025 12.39
tako kot ti opisuješ imaš v nemčiji oz avstriji na privat bolnicah. tega v javnem zdravstvu ne boš dočakal. sploh ne pod komi-totalitarci
Okoliletajo?a
26. 08. 2025 12.35
Ko sem zadnjič bila na urgenci, so starejše z rešilcem vozili na 15 minut. Že ko to vidiš ti je jasno, da vseh ne bodo mogli ustrezno oskrbeti in jih bodo večino po pregledu poslali domov. Brez spremljevalca je pa sploh še 2x bolj žalostno. A to se v domu za starejše občane ne da bolj ustrezno poskrbeti?
kwa.dugaja
26. 08. 2025 13.01
pridi oddelat eno smeno v dom ostateih bos mogoce nehala sanjat o tem. nazadnje smo solanega bolnicarja iz slovenske sole zaposlili 8 let nazaj. zdaj ce imas vsaj dve mozganske celice ti to pove dovolj o nasih kapacitetah kako bi lahko poskrbeli zanje. ce jih nimas ti pa tako ni pomoci.
Klobasazulu
26. 08. 2025 12.32
vse je fejk..samo ukinit javno zdravstvo je namen s temi ,,pregorevamo,, ni kadra, sestre in dihtarji bezijo...ukinit javno potem pa mastno racunat privat....
Slovener
26. 08. 2025 12.22
Res je žalostn, da celo življenje plačuješ v zdravstveno blagajno, ko pa res rabiš pomoč si pa samo številka. Točno tako se bo zgodilo tudi z trajnostno oskrbo gospoda Maljevca. Res žalostno za vse Slovence.
traparija
26. 08. 2025 12.40
žalostno je da volijo rdeče pa fantazirajo švico. drugo ni tok pomembno.
žigolo
26. 08. 2025 12.52
Koliko vem, je Švico obljubljal Peterle, ki pa je bil daleč od rdečih, ampak pri črnih.
AFŽ
26. 08. 2025 11.57
beli bogovi :-(
ptuj.si
26. 08. 2025 12.31
Kaj so beli bogovi krivi, če jih je premalo in je premalo postelj v bolnici? Prosim za odgovor.
Cmrlj3
26. 08. 2025 12.31
Pa kaj imajo dohtarji s tem, da jih ni dovolj, ker država ne poskrbi za zadostno izobraževanje zdravnikov in da enostavno ni prostora po bolnicah?
