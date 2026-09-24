Ministrstvo o smrti na Čopovi: Policisti bi lahko dobili izredno odpoved

Posnetek telesne kamere, ki je nastal med intervencijo FOTO: POP TV

Disciplinski postopek zoper policiste, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi, po kateri je decembra 2024 umrl 37-letni moški, je bil ustavljen zaradi zastaranja, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Čeprav je bilo, kot poudarjajo, "glede na takratne okoliščine zoper policiste možno izreči delovnopravni ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedbo disciplinskega postopka zaradi težje disciplinske kršitve", je generalni direktor Policije slednjega uvedel šele 16. aprila letos, potem ko je državni tožilec vložil obtožnico. Od tragičnega dogodka na Čopovi je takrat minilo že skoraj leto in pol. Že dva meseca kasneje, 15. junija, pa je disciplinski organ vseh šest disciplinskih postopkov ustavil zaradi zastaranja.

Kot so sporočili z ministrstva, je bil teden dni kasneje policist, ki je uporabil prisilno sredstvo, napoten na Operativno-komunikacijski center, kjer izvaja naloge v enoti (notranje delo) in ne opravlja operativnega terenskega dela. "Ocenjeno je bilo, da zaradi slednjega ukrep odvzema policijskih pooblastil ni nujno potreben," so pojasnili. Ostali policisti nadaljujejo delo na Policijski postaji Ljubljana Center. "Zanje odvzem policijskih pooblastil ni bil predlagan, saj so obtoženi kaznivega dejanja zaradi opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage," so zapisali na ministrstvu. Sporočili so še, da se je notranji minister Franci Matoz seznanil z dosedanjimi ukrepi Policije, še posebej z delovnopravnega področja. Ob tem je svojcem pokojnega izrekel iskreno sožalje in dodal, da na ministrstvu obžalujejo tragični dogodek.

Disciplinski postopek z zamudo