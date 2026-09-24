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Ministrstvo o smrti na Čopovi: Policisti bi lahko dobili izredno odpoved

Ljubljana, 24. 09. 2026 09.58 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
D.L. N.K.
Policisti stojijo na Čopovi

Disciplinski postopek zoper šest policistov, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, je zastaral. Uvedli so ga šele aprila letos, skoraj leto in pol po tragičnem dogodku, že dva meseca pozneje pa ustavili. Na notranjem ministrstvu ob tem ugotavljajo, da bi lahko zoper vpletene policiste že takoj izrekli ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedli disciplinski postopek zaradi težje disciplinske kršitve.

Posnetek telesne kamere, ki je nastal med intervencijo
Posnetek telesne kamere, ki je nastal med intervencijo
FOTO: POP TV

Disciplinski postopek zoper policiste, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi, po kateri je decembra 2024 umrl 37-letni moški, je bil ustavljen zaradi zastaranja, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

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Čeprav je bilo, kot poudarjajo, "glede na takratne okoliščine zoper policiste možno izreči delovnopravni ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedbo disciplinskega postopka zaradi težje disciplinske kršitve", je generalni direktor Policije slednjega uvedel šele 16. aprila letos, potem ko je državni tožilec vložil obtožnico.

Od tragičnega dogodka na Čopovi je takrat minilo že skoraj leto in pol.

Že dva meseca kasneje, 15. junija, pa je disciplinski organ vseh šest disciplinskih postopkov ustavil zaradi zastaranja.

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Kot so sporočili z ministrstva, je bil teden dni kasneje policist, ki je uporabil prisilno sredstvo, napoten na Operativno-komunikacijski center, kjer izvaja naloge v enoti (notranje delo) in ne opravlja operativnega terenskega dela. "Ocenjeno je bilo, da zaradi slednjega ukrep odvzema policijskih pooblastil ni nujno potreben," so pojasnili.

Ostali policisti nadaljujejo delo na Policijski postaji Ljubljana Center. "Zanje odvzem policijskih pooblastil ni bil predlagan, saj so obtoženi kaznivega dejanja zaradi opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage," so zapisali na ministrstvu.

Sporočili so še, da se je notranji minister Franci Matoz seznanil z dosedanjimi ukrepi Policije, še posebej z delovnopravnega področja. Ob tem je svojcem pokojnega izrekel iskreno sožalje in dodal, da na ministrstvu obžalujejo tragični dogodek.

Disciplinski postopek z zamudo

Spomnimo: že oktobra 2025 je strokovni nadzor, ki ga je opravil direktorat za Policijo na notranjem ministrstvu, ugotovil, da so policisti uporabili nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno silo ter opustili takojšnje nudenje prve pomoči. Zakaj je torej vodstvo Policije disciplinske postopke predlagalo šele pol leta kasneje? So tako rešili policiste pred disciplinsko odgovornostjo?

Zakon o delovnih razmerjih v 176. členu, ki opredeljuje zastaranje, je namreč jasen: Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

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