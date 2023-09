Smrt otrok s srčno napako: ni bilo zdravnika, ki bi lahko operiral?

Pred dvema meseca so v Izraelu operirali dva slovenska otroka, stara osem in deset mesecev, ki sta se rodila s hudo srčno napako, sindromom hipoplastičnega levega srca. Pri bolniku se kaže z zelo slabo razvito levo polovico srca, ki v telo ne more pošiljati s kisikom nasičene krvi. Zdravljenje je dolgotrajno in kompleksno, oba otroka pa sta kmalu po operaciji v tujini umrla. Starši obeh so prepričani, da bi jima na Centru za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana lahko pomagali, oziroma zanju bolje poskrbeli, če ne bi od marca kirurgije zapustila kar dva otroška kardiokirurga, Roman Gebauer in Miha Weiss, so povedali za N1.

"Svet se ti podre, ko v 22. tednu nosečnosti izveš, da ima otrok tako hudo srčno napako," sta povedala starša dojenčice Aishe Nur, Ajla in Sanel Kolupčić. Kljub temu, da sta za diagnozo izvedela med nosečnostjo, je nista želela prekiniti. Odpravila sta se po drugo mnenje, v Linzu in Zagrebu so jima zagotovili, da se takšnim otrokom lahko pomaga in da nato lahko živijo povsem normalno življenje.