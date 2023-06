Smrt otroka v pregretem avtu: mami in partnerju odvzeli prostost

Policija je mami otroka, ki je tragično umrl v pregretem avtomobilu v Svetem Lovrencu, in njenemu partnerju, odvzela prostost. Sta v 48 urnem policijskem pridržanju. Otroka nikoli ne pustimo v avtomobilu brez nadzora odrasle osebe. Nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu, niti za eno minuto, opozarja NIJZ. Prav tako poudarjajo, da v takšnih situacijah ne obsojajmo - večina ljudi je namreč mislila, da se njim to ne more zgoditi, zato bodimo pozorni, ne obsojajmo ampak preprečimo, pozivajo.

Kot je za TV Slovenija včeraj povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik, je bila odvzeta prostost mami in njenemu partnerju, ki sta v 48 urnem policijskem pridržanju zaradi suma kaznivega dejanja povzročitev smrti iz malomarnosti.Zanj je zagroženo od šestih mesecev do petih let zaporne kazni.

icon-expand Fotografija je simbolična FOTO: Shutterstock

Včeraj se je v Svetem Lovrencu zgodil tragičen dogodek. Otrok je ostal zaprt v osebnem vozilu na soncu in kljub hitremu posredovanju mimoidočega na kraju dogodka umrl. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, mami in njenemu partnerju so že odvzeli prostost. Po naših neuradnih informacijah gre za dečka, ki ni bil star niti še dve leti. Gre sicer za prvi tovrstni smrtni primer v Sloveniji doslej.

Otroka nikoli ne puščamo samega v avtomobilu Otroka nikoli ne pustimo v avtomobilu brez nadzora odrasle osebe. Ko zapustimo vozilo, s seboj vzamemo vse otroke, tudi spečega dojenčka. Otroci lahko utrpijo resne poškodbe in celo smrt zaradi vročine ali mraza v vročih ali mrzlih avtomobilih. Poleg tega lahko otrok potisne glavo skozi okno avtomobila in se hkrati z roko nasloni na stikalo za električni pomik stekel, kar lahko povzroči stisnjenje vratu in zadavitev otroka.

Uprava RS za zaščito in reševanje je obvestilo o posredovanju v avtomobilu, ki je bil parkiran na vročem soncu, objavila le nekaj minut po 13. uri, o dogodku so bili obveščeni ob 12.50. Celjski policisti so pozneje sporočili, da je bil avtomobil parkiran pred stanovanjsko hišo na območju Policijske postaje Žalec. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega in nudenju prve pomoči gasilcev PGD Prebold in Sveti Lovrenc ter prihodu helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

BODITE POZORNI: ČE VIDITE OTROKA V ZAPRTEM PARKIRANEM AVTOMOBILU, POKLIČITE 112 in jih opozorite, če je otrok zelo prizadet in se ne odziva ter upoštevajte navodila 112.

NIJZ: Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Smrt lahko preprečimo Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila. Posebej ogroženi so majhni otroci in bolni otroci: s povišano telesno temperaturo, drisko, bruhanjem, svarijo na NIJZ.

Ne obsojajmo: Mnogi mladi starši so zelo utrujeni zaradi pomanjkanja spanja, hormonskih sprememb, stresa itd. Vse to vpliva na zbranost. Poleg tega so lahko otroci čisto tiho, ko spijo na zadnjem sedežu ali kaj zbrano opazujejo. Večina ljudi je mislila, da se njim to ne more zgoditi, zato bodimo pozorni, ne obsojajmo, preprečimo!