Smrt otroka v razgretem vozilu posledica toplotnega šoka

Izvedenka je dejala, da temperatura v vozilu ni bila izmerjena, je pa pojasnila, da se lahko temperatura v vozilu, ki je eno do dve uri na soncu, dvigne nad 40 stopinj. V otrokovi krvi niso zasledili alkohola, ugotovili pa so nizke koncentracije metadona in ene izmed sintetičnih drog. Po mnenju izvedenke naj bi otrok mamila užil s hrano.

Zaradi čustvene reakcije obtoženke med pričanjem izvedenke je predsednica sodnega senata za kratek čas prekinila sojenje, ki so ga nato nadaljevali brez navzočnosti obtoženke.

Sodni senat je danes zaslišal tudi zdravnika anesteziologa, ki je dan pred smrtjo otroka sodeloval pri operaciji obtožene. Dejal je, da ji je dal zdravila in uspavalo ter relaksant za umiritev mišic, dovajali so ji tudi kisik. Značilnost teh zdravil je, da na koncu operacije izzvenijo, ni jih več možno zaslediti v krvi, popolnoma iz telesa pa izginejo po največ petih urah po operaciji.

Na vprašanje zagovornika obtožene, če mu je bilo pred operacijo znano, da se je obtožena zdravila zaradi depresije in jemala več različnih zdravil, je anesteziolog odgovoril, da ne, saj da obtožena tega ni navedla v vprašalniku. Anesteziolog je zatrdil, da zdravila, ki jih je obtožena jemala, niso vplivala na zdravila iz anestezije.

Na današnjem naroku so zaslišali tudi pričo, ki je izpovedala, da je obtoženega poznala približno pet let, obtoženo pa da je videla nekajkrat. Priča je dodala, da je zoper obtoženo podala anonimno prijavo zaradi nasilja v družini. Menila je namreč, da zelo slabo skrbi za otroke. Očitala ji je, da je zanemarjala umrlega otroka in ga večkrat pustila pri njegovem očetu, ki pa da še zase ni zmogel skrbeti.

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Po besedah tožilca Jošta Jeseničnika je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Ogrožen je bil tudi otrokov zdrav razvoj, je dejal.