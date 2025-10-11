Smrt po policijski obravnavi: Sindikat policistov Slovenije svari pred prehitrimi zaključki

Kot so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, si nihče ne želi, da bi se kdorkoli v Sloveniji počutil ogroženega zaradi ravnanja policistov in drugih organov ali njihovih postopkov. "Poudarjamo, da so naše policistke in policisti profesionalni pri delu, ki ga opravljajo zakonito in strokovno. Obstajajo in dogajajo se napake, ki so glede na število postopkov zelo redke, pa še te se v večini primerov rešujejo skozi pritožbene postopke," so navedli.

Poudarili so, da v celoti zaupajo specializiranemu državnemu tožilstvu in sodiščem. "V sindikatu nimamo pravice soditi nikomur, prav tako pa ne želimo, da bi si to pravico jemal kdorkoli drug – ne na strani oblasti ne na strani državljanov," so zapisali.

Do zaključka postopkov in odločitve sodišča ne morejo in ne bodo komentirali, kaj je bilo v konkretnem policijskem postopku strokovno in zakonito, so pojasnili. Tako oni kot širša javnost ne poznajo vseh dejstev in ugotovitev, potrebnih za sprejemanje sodb, so poudarili.

"O tem naj presodi sodišče na podlagi ugotovljenih dejstev in strokovnih mnenj izvedencev sodne medicine, saj bodo samo oni imeli vse argumente in ugotovitve za sprejem odločitve, kdo v postopku je bil, če je bil, odgovoren za nastalo posledico," so zapisali.