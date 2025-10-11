Svetli način
Slovenija

Smrt po policijski obravnavi: Sindikat policistov Slovenije svari pred prehitrimi zaključki

Ljubljana, 11. 10. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 38 minutami

STA , Ti.Š.
Pred zaključkom postopkov v zvezi z nepravilnostmi pri policijski obravnavi, po kateri je umrl 37-letnik, ne bi smelo prihajati do "preuranjenih obsodb in zaključkov", so pozvali v Sindikatu policistov Slovenije. Preiskava dogodka bi se morala po njihovem mnenju zaključiti na sodišču ob upoštevanju vseh znanih dejstev.

Policijski trak
Policijski trak FOTO: Bobo

Kot so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, si nihče ne želi, da bi se kdorkoli v Sloveniji počutil ogroženega zaradi ravnanja policistov in drugih organov ali njihovih postopkov. "Poudarjamo, da so naše policistke in policisti profesionalni pri delu, ki ga opravljajo zakonito in strokovno. Obstajajo in dogajajo se napake, ki so glede na število postopkov zelo redke, pa še te se v večini primerov rešujejo skozi pritožbene postopke," so navedli.

Poudarili so, da v celoti zaupajo specializiranemu državnemu tožilstvu in sodiščem. "V sindikatu nimamo pravice soditi nikomur, prav tako pa ne želimo, da bi si to pravico jemal kdorkoli drug – ne na strani oblasti ne na strani državljanov," so zapisali.

Do zaključka postopkov in odločitve sodišča ne morejo in ne bodo komentirali, kaj je bilo v konkretnem policijskem postopku strokovno in zakonito, so pojasnili. Tako oni kot širša javnost ne poznajo vseh dejstev in ugotovitev, potrebnih za sprejemanje sodb, so poudarili.

"O tem naj presodi sodišče na podlagi ugotovljenih dejstev in strokovnih mnenj izvedencev sodne medicine, saj bodo samo oni imeli vse argumente in ugotovitve za sprejem odločitve, kdo v postopku je bil, če je bil, odgovoren za nastalo posledico," so zapisali.

'Nihče nima pravice obsojati ne ravnanja osebe v postopku, ne policistov'

"Želimo si, da do odločitve in zaključka zadeve na sodišču ali morebiti že prej v predkazenskem postopku ne bi prihajalo do preuranjenih obsodb in zaključkov, ki ne prinašajo nobenega olajšanja ne svojcem pokojnika ne policistom. Tako kot nihče nima pravice obsojati ravnanja osebe v postopku, nima nihče pravice obsojati policista ali policistov, ki so in so morali intervenirati," so poudarili.

Ne dvomijo, da bo država po končanem sodnem postopku prek pristojnih organov storila vse potrebno za izdajo morebitnih dodatnih usmeritev in navodil za zakonito in strokovno delo zaposlenih. Sodišče pa naj pred tem ugotovi, ali je za nastale posledice v konkretnem primeru odgovoren kdo od policistov in na kakšen način, so pozvali.

Preberi še Sodna preiskava potrdila nezakonito policijsko ravnanje ob smrti 37-letnika

Svojcem umrlega 37-letnika so ob tem izrekli sožalje.

Policisti so namreč 8. decembra lani posredovali v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni pozneje pa je umrl v bolnišnici.

Preberi še Smrt 37-letnika po policijski obravnavi: Generalni direktor napovedal ukrepe

Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil nepravilnosti. Ugotovil je, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, poleg tega pa so opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Preberi še Preiskava potrdila nepravilnosti v policijski obravnavi, po kateri je umrl 37-letnik

Po dogodku je med drugim stekel notranjevarnostni postopek, ki še poteka, prav tako je bila ustanovljena komisija, ki je preučila uporabo prisilnih sredstev. Poteka tudi postopek pred specializiranim državnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Policija obravnava smrt Sindikat policistov Slovenije
Naslednji članek

Evropa na preizkušnji: preživetje skozi novo ideološko konstelacijo

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Celjan78
11. 10. 2025 15.52
tip je bil na koki
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
11. 10. 2025 15.40
Prehitrimi zaključki...!???
ODGOVORI
0 0
GGMU!
11. 10. 2025 15.35
Naj odloči sodstvo, če polivija še lahko opravlja svoje delo in umirja razgrajače. Lahko pa člani DPDVN gredo sami na ulice in naredijo red.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
11. 10. 2025 15.35
+1
Žalosten in predvsem nepotreben epilog, odgovarjajo naj.
ODGOVORI
2 1
makz75
11. 10. 2025 15.20
+3
tip najbrž ni prvič razgraju...in policija ga je pravilno umirila...policistom medaljo pa kosilo ker so dobro opravili svoje delo....
ODGOVORI
3 0
Čamil
11. 10. 2025 15.16
-3
umru je zarad nasilja policije, naj odgovarja policija in vodstvo
ODGOVORI
2 5
