Smrt sedemmesečne dojenčice: patronažna služba o rojstvu ni bila obveščena

Sedemmesečna dojenčica je 17. februarja nenadoma postala neodzivna in ni dihala. Kot je prvi poročal Vestnik, so svojci poklicali reševalce, ti so otroka nemudoma začeli oživljati. Reanimacijo so nadaljevali tudi v urgentnem centru murskosoboške bolnišnice. Kljub velikemu trudu zdravnikov življenja žal niso mogli rešiti. Zaradi nenadne smrti in oslabelega ter izčrpanega videza so obvestili pristojne, odrejena je bila sodna obdukcija. Kaj je pokazala, še ni znano. Ob rojstvu otroka ga starša, kot kaže, nista prijavila patronažni službi.

"Patronažna služba ZD Murska Sobota ni bila obveščena ne o nosečnosti ne o rojstvu otroka, tako tudi ni mogla opraviti svoje funkcije svetovanja in spremljanja razvoja otroka," pojasnjuje direktorica ZD Murska Sobota Edith Žižek Sapač.

Prav tako pred tragičnim dogodkom niso zabeležili zdravstvene obravnave otroka, starši niso kontaktirali njihove pediatrične službe. Družino, kjer je več mladoletnih otrok, je sicer predhodno redno spremljal in nudil podporo Center za socialno delo v okviru storitve pomoč družini za domu, starši so njihovim napotkom sledili. "Družino poznamo, pri tem pa nismo zaznali kakršnih koli sumov, ki bi nakazovali na to, da za otroke ne bi bilo primerno poskrbljeno, o tem nista poročala ne starša ne sorodniki, nobene informacije pa tudi nismo prejeli iz lokalnega okolja," pojasnjuje direktorica Centra za socialno delo (CSD) Pomurje Sandra Babič.

Suma, da bi bilo z dojenčkom zdravstveno kar koli narobe, tako niso zaznali, pravijo. Nadzor nad delom CSD zdaj izvaja socialna inšpekcija. "Gre za nadzor nad tem, kaj je center vedel, česa ni vedel, kako se je odzval ali ne odzval na informacije o morebitni ogroženosti. Postopek še poteka, proučujemo obsežno dokumentacijo, o sami vsebini ne morem še nič poročati," medtem opozarja direktor socialne inšpekcije Peter Stefanoski. "Po pregledu celotne dokumentacije in razgovoru z našimi strokovnimi delavkami verjamem, da smo storili vse, kar je bilo mogoče, da nudimo pomoč in podporo družini," ocenjuje Babičeva.

Smrt otroka preiskuje tudi Policija, in sicer zbira obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Vzrok smrti sicer še ni znan, kakršni koli zaključki v tej fazi pa so preuranjeni.