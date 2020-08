Smrt, strah, pamet: miti in resnice o sovah

Sove so od nekdaj burile domišljijo ljudi in v različnih kulturah predstavljale razne simbole, vzbujale predsodke in napačne predstave. V resnici plenijo žuželke, ptiče in sesalce ter tako prispevajo k ohranjanju ravnovesja v naravi. Čeprav so nočne živali, dobro vidijo in se znajdejo tudi podnevi. Da bi jih bolje spoznali, so v ZOO Ljubljana ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o sovah pripravili program opazovanja teh nočnih plenilk.

Sove so razširjene po vsem svetu. Enim prija hladnejše podnebje, drugim puščave, najdemo jih v travnatih pokrajinah ali tropskih deževnih gozdovih. A kjerkoli že živijo, so se dobro prilagodile na okolje."Manjši razpon peruti nekaterim omogoča let med drevesi, drugim pa daljše peruti omogočajo let nad odprtimi pokrajinami," so razložili iz Živalskega vrta (ZOO) Ljubljana.

icon-expand Bradata sova FOTO: Ivan Esenko

Na svetu živi 205 vrst sov, v Sloveniji 10 Močvirska uharica je v Sloveniji že izumrla. Močno ogrožene pri nas pa so pegasta sova, veliki skovik, velika uharica in čuk. Ranljive vrste so mali skovik, kozača in koconogi čuk, najmanj ogroženi pa mala uharica in lesna sova. Vse vrste sov pri nas ščiti Uredba o zavarovanju prostoživečih vrst, so pojasnili v ZOO Ljubljana. Sove ogroža človek, ki neustavljivo uničuje in izkorišča naravno okolje. Problem so intenzivne kmetijske prakse, uporaba pesticidov in opuščanje kolobarjenja, kar zmanjšuje tudi število ostalih živali, s katerimi se nočne plenilke prehranjujejo."Poleg tega jih ogrožajo promet in daljnovodi, soočajo pa se tudi z izgubo primernih in varnih gnezdišč. Ponekod jih zaradi predsodkov še vedno zastrupljajo ali za trofeje pobirajo iz gnezd njihova jajca," so izpostavili v ZOO Ljubljana.

icon-expand Velika uharica je v Sloveniji največja sova. FOTO: Tomaž Mihelič

Sove vzbujajo predsodke in strah predvsem zaradi nočnega načina življenja, na drugi strani so simbol modrosti Ljudje še vedno verjamejo, da so te nočne ptice pametne zaradi velikih, naprej obrnjenih oči ter dnevnega mirovanja. Od nekdaj so jim pripisovali skrivnostnost, magičnost in modrost. Inteligenca pa se pri pticah v resnici meri z njihovo zmožnostjo reševanja problemov. Tako so pri tem veliko bolje kot sove uspešne na primer ptice pevke in papige. Nekateri verjamejo, da so sove opozorila za propad in kličejo smrt. Ljudje so do teh zaključkov prišli zaradi njihovega načina življenja. Kot nočno dejavne ptice namreč nekatere lovijo žuželke, ki jih privablja svetloba okoli naših razsvetljenih domov. "Pri tem se pogosto oglašajo, s čimer naj bi klicale smrt. A po življenju strežejo le svojemu plenu, nikakor pa ne ljudem," so poudarili v ZOO Ljubljana.

icon-expand Snežna sova

V ZOO Ljubljana lahko vidite in spoznate največjo sovo Slovenije veliko uharico, snežno sovo, ki je znana iz zgodb o Harryju Potterju, bradato sovo s poudarjenim obraznim delom in pegasto sovo, ki pogosto gnezdi na podstrehah ali v zvonikih. —ZOO Ljubljana