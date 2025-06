Smrt v razgretem avtomobilu: zagovornik zahteval prekinitev sojenja

Po navedbah zagovornika obdolžene Andreja Kaca je bila snov, ki so jo našli na kraju kaznivega dejanja 20. junija 2023, sledi pa tudi v krvi umrlega otroka, na seznam prepovedanih drog uvrščena šele novembra 2023. Kot je bilo ugotovljeno med preiskavo, je šlo za sintetično drogo PHP in izomer te droge PiHP.

Medtem pa je tožilec Jošt Jeseničnik dejal, da obramba obdolžene svojega predloga ni zadostno utemeljila, zato ni videl potrebe po prekinitvi sojenja. Meni tudi, da sta omenjena droga in izomer psihoaktivne snovi, ki vplivata na kognitivne sposobnosti uživalca, in sta v času kaznivega dejanja veljala za prepovedana mamila, kar je potrdila tudi izvedenka za toksikologijo in alkohometrijo Majda Zorec Karlovšek.

Sodni senat je danes imenoval izvedenca dentalne medicine, ki bo pregledal zobovje umrlega otroka, saj je bilo ob obdukciji ugotovljeno, da je bilo njegovo zobovje zanemarjeno.

Na sojenju so prebrali tudi izvedensko mnenje izvedenke Zorec Karlovškove, ki je zapisala, da sta PHP in PiHP sintetični drogi, ki jih je možno dobiti na ilegalnem trgu, povzročata pa evforijo, povečano budnost, hipertenzijo in halucinacije. Ocenila je, da sta ti drogi desetkrat močnejši od kokaina.

Prav tako je predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin prebrala drugo dopolnitev izvedenskega mnenja izvedenke farmakološke stroke Mojce Kržan, ki je morala odgovoriti na vprašanje, ali je bilo v krvi obdolžene na dan smrti njenega otroka še kakšna snov iz anestezije, ki jo je prejela dan prej, ko je bila na lepotni operaciji.

Izvedenka je odgovorila, da je imela obdolženka v krvi sledi le dveh snovi, ki pa so bile pod pragom koncentracije, da bi lahko vplivale na njene kognitivne sposobnosti. Medtem pa je anesteziolog Rajko Kandare, ki je sodeloval pri operaciji, zatrdil, da se večina snovi iz anestezije izloči v krvi v petih urah po operaciji.

Sin obdolžene pa je danes sodnemu senatu vročil svoje stališče, da ne bo pričal proti mami, umaknil je tudi premoženjskopravni zahtevek.

Sodišče je danes zaslišalo tudi kliničnega psihologa Tristan Riglerja, a je sodni senat zaradi zaščite zdravstvenih podatkov obdolžene javnost na zahtevo obrambe in tožilca izključil s sojenja.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. junija, po sodnih počitnicah pa bo prva obravnava septembra.