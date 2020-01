Sodnica zahteva ponovno rekonstrukcijo dogodka

Sandi Horvat, izvedenec prometne stroke, je na celjskem okrožnem sodišču povedal, da iz sledi na kraju nesreče ne more ugotoviti, ali je vozilo zapeljalo v vodo že pred mostom na potoku Bolska ali pa je zapeljalo na most, ki se je potem zrušil v potok. Kot je pojasnil, je iz podatkov izhajalo, da je vozilo padlo v potok pred mostom, vendar ne more trditi, da se je to tudi zgodilo.

Sodnica Gordana Malović se je odločila, da se 7. februarja na kraju dogodka ponovno opravi rekonstrukcija dogodka, sojenje pa bo nadaljevala marca.