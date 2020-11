Svetovni dan žrtev prometnih nesreč: na svetovnih cestah letno ugasne več kot milijon življenj

Dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ko se pod pokroviteljstvom Združenih narodov, WHO in FEVR (Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč) po svetu spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

Ker je v letu 2020 delež števila prometnih nesreč s smrtnim izidom pod vplivom alkohola narastel na alarmantnih 40 %, so v Zavodu Varna Pot pripravili še posebno, digitalno kampanjo, v kateri bodo skupaj s številnimi vplivneži ozaveščali o pomembnosti odgovorne vožnje s prilagojeno hitrostjo in brez alkohola.

Že prvi popit kozarec alkohola namreč upočasni pravilnost in pravočasnost reakcij, poudarjajo na Agenciji za varnost prometa. Voznike so zato pozvali, da se po popitem alkoholu nikar ne podajo v promet, saj se pod vplivom alkohola nadzor nad lastnim ravnanjem spremeni."Alkoholiziranost vpliva na ustrezno ravnanje v kritičnih okoliščinah, promet pa je zelo nepredvidljiv," opozarjajo tudi v Agenciji za varnost prometa in na policiji.

Kaj povzroči alkohol?

Med drugim so pojasnili, da alkohol poslabšuje vidno zaznavanje, upočasni motoriko in pravočasnost reakcij, spodbudi lažen občutek poguma in samoprecenjevanja ter spodbudi negativno doživljanje. Opozorili so, da se en deciliter vina, 2,5 decilitra piva ali 0,3 decilitra žgane pijače v telesu presnavljajo eno uro in da 1,5 promila alkohola v krvi za 22-krat poveča tveganje za prometno nesrečo.

Navedli so, da alkohol ostaja širok družbeni problem, ki se v času epidemije krepi, kar na ceste prinaša povečana tveganja za nastanek prometnih nesreč. "Povzročitev smrti v prometni nesreči in poškodb pod vplivom alkohola ni zgolj nesreča, to je neodgovorna odločitev posameznika, ki se usede za volan ali krmilo motorja in takšno dejanje povzroči. Bodite 0,0 voznik, spoštujte ukrepe iz veljavnih odlokov za preprečevanje okužb in zajezitev epidemije, na nujne poti se odpravite odgovorno in s svojim ravnanjem prispevajte k umirjanju razmer," svetujejo v Agenciji za varnost prometa in policiji.

Po njihovih navedbah je policija v prvih desetih mesecih letošnjega leta ugotovila 10.624 kršitev s področja alkohola, v istem obdobju lani pa 11.229. Med temi je bilo največ, kar 8.663 kršitev (v istem lanskem obdobju 9.128) ugotovljenih pri voznikih osebnih vozil, 861 kršitev pri kolesarjih (v istem lanskem obdobju 912), 531 pri voznikih enoslednih motornih vozil (v istem lanskem obdobju 562) in 443 pri voznikih tovornih vozil (v istem lanskem obdobju 460).