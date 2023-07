'Smrtno nevarno početje, ki lahko ogrozi več 10 življenj'

Čeprav smo opozorilo, da se med neurji ne sme ustavljati pod nadvozi, slišali že tolikokrat, da bi ga lahko ponovili še v spanju, se nekateri nanj še vedno požvižgajo. Tokrat so junake, ki so ogrožali svoje in življenja drugih, posneli pri Ivančni Gorici.

Kljub jasnim opozorilom, da je ustavljanje pod nadvozi v primeru toče skrajno nevarno, se določeni še vedno požvižgajo na opozorila in naredijo ravno to, česar ne bi smeli. Ob današnjih neurjih se je to zgodilo pri Ivančni Gorici. "Smrtno nevarno početje, ki ogrozi več 10 življenj!" Tako je Reševalni pas na družbenem omrežju Twitter opozoril na nevarno početje voznikov pri Ivančni Gorici. Policija opozarja, da voznik lahko svoje vozilo ustavi le na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču. Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je namreč prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. S tem, ko se določeni vozniki ob neurju na avtocesti še vedno ustavljajo pod predori ali nadvozi, ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč.