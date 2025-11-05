SMS fotru: kampanja za preventivne preglede raka prostate

Kampanjo tako "zaznamuje močno sporočilo otrok, ki nagovarjajo svoje očete: 'Fotr, pojdi k zdravniku - hočem, da si tu, ko bom odraščal'", pravi predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik , ki se je tudi sam s težko boleznijo, Hodgkinovim limfomom, srečal pri komaj 25 letih.

Kot so sporočili, lahko na spletni strani kampanje s pomočjo vmesnika, ki temelji na umetni inteligenci, vsak ustvari SMS z osebnim zapisom o tem, zakaj očeta še vedno potrebuje - denimo, ker obožuje njegove slivove cmoke, da bosta lahko še kakšno nedeljo skupaj gledala grozljivke, da ga pospremi pred matičarja, ker bo postal dedek ali preprosto zato, ker ga ima rad in si z njim želi deliti še čim več lepih trenutkov.

V društvu OnkoMan želijo s kampanjo v mesecu novembru, ki je posvečen ozaveščanju o raku pri moških, moške spodbuditi k preventivnim pregledom za zgodnje odkrivanje raka prostate. Ugotavljajo namreč, da se kljub dejstvu, da v Sloveniji za rakom prostate zboli vsak četrti moški po 50. letu, številni pregledom še vedno izogibajo. Ker moški pogosto ne poslušajo zdravnikov, bodo morda poslušali svoje otroke, pravijo v društvu.

Ob tem je dodal, da moški pogosto mislijo, da morajo biti močni in da jih bolezen ne bo doletela. "A resnična moč je v tem, da si upamo pravočasno ukrepati. Ko te na pregled spomni otrok, te zadane drugače - saj gre za spomin, ki ga lahko preprečiš, da ne postane boleč. Vsak poslan SMS je korak k temu, da bodo očetje dlje hodili ob svojih otrocih, da bodo skupaj ustvarjali spomine - ne izgubljali priložnosti," so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

V središču letošnje akcije sta Iztok in Domen Valič, oče in sin, ki s skupnim nastopom v TV in digitalnih oglasih nagovarjata moške po vsej Sloveniji, naj se odzovejo - zaradi sebe in zaradi tistih, ki jih imajo radi. Prav tako sta se kampanji pridružila kajakaša Žiga Lin Hočevar in Simon Hočevar.

V društvu OnkoMan opozarjajo, da je rak prostate najpogostejša oblika raka pri moških in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, a hkrati tudi eden tistih rakov, ki ga lahko ob zgodnjem odkritju v skoraj vseh primerih uspešno zdravimo.

Skoraj tri četrtine bolnikov zboli med 50. in 74. letom starosti, vendar se lahko rak začne razvijati že mnogo prej, celo dvajset let pred pojavom prvih simptomov. Čeprav pri mnogih moški rak prostate napreduje zelo počasi, pa je lahko pri nekaterih izjemno agresiven in hitro smrten, zato je zgodnje odkrivanje ključno. Če se ga odkrije zgodaj, je preživetje skoraj stoodstotno, so navedli v društvu. K preventivnim pregledom pa še posebej pozivajo posameznike, pri katerih je rak prostate v družini.