SMS-sporočila, ki razkrivajo ozadje prodaje Planet TV Madžarom

V uredništvu portala Necenzurirano so pridobili SMS-sporočila, ki si jih je Rok Snežič v mesecih pred prodajo Planet TV Madžarom izmenjal s takratnim predsednikom vlade Janezom Janšo in podjetnikom Izetom Rastoderjem , znanim tudi kot kralj banan. Sporočila razkrivajo ozadje prodaje druge največje komercialne televizije Madžarom.

"OK. Torej, da ga ne kupujemo?" je vnovič vprašal Snežič in od Janše dobil jasen odgovor: "Ne."

Snežič je Janšo po poročanju Necenzurirano vprašal tudi, kaj bodo s portalom Siol.net. "Nam pa je portal pomemben?" ga je vprašal in od Janše dobil odgovor, da "je portal zaenkrat OK".

Snežič Rastoderju: Rešiti moramo POP TV

Da so Madžari že pred tem od Janše dobili zeleno luč za nakup Planet TV, po poročanju omenjenega portala dokazujejo SMS-sporočila, ki sta si jih le dva tedna pred prodajo televizije izmenjala Snežič in Izet Rastoder, poslovnež in eden največjih financerjev Nova24TV. S Snežičem naj bi se zbližala, ko sta pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 pomagala SDS pri gradnji njene medijske mreže.

"Prijatelj, imam kupce Američane, ki so zainteresirani za nakup Planet TV, če je to zdaj v načrtu," piše v sporočilu, ki ga je Rastoder poslal Snežiču 25. junija 2020. Kot je napisal, so ti Američani "ogromni". Šlo je za finančni sklad Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. (KKR), ki se je v času vlade Mira Cerarja zanimal za nakup POP TV.

A Rastoder je od Snežiča dobil odgovor, da je prepozen, saj da je Planet TV že prodan Madžarom. "Čao, je Planet TV že JJ rešil. So že Madžari dali 4,5 milijona za njega. Hvala. Moramo POP TV rešiti," mu je odpisal. S tem mu je dal vedeti, da ljudje okoli Janše iščejo tudi kupca za družbo Pro Plus. Snežič je pri tem računal na Rastoderjevo pomoč.

Kmalu zatem so se začeli pritiski na POP TV – Janša je informativno oddajo 24UR označil za "največjo opozicijsko stranko", v tajnosti se je sestal s pokojnim lastnikom POP TV Petrom Kellnerjem. Spomladi 2021 je Telekom Slovenije, ki so ga vodili ljudje iz SDS, premaknil POP TV in Kanal A na 11. in 12. mesto v programski shemi.