SMS-sporočila o dostavi paketa? Nikar jim ne nasedajte in ne dajajte podatkov kartic

Kot opozarjajo na SI-CERT, lahko v naslednjih tednih pričakujemo številna SMS-sporočila, kjer bodo logistična podjetja obveščala o dostavi naročenega blaga. Goljufi zlorabijo ime podjetja in pošljejo SMS-sporočilo, da nas čaka paket, le da bodo verjetno želeli še, da vnesete podatke kreditne kartice. Največkrat bodo strašili, da paketa ne morejo dostaviti, ker nimajo pravega naslova, da nas ni bilo doma in da je treba plačati le nekaj evrov za ponovno dostavo ali carino.

Dolgo časa, opozarjajo na SI-CERTU, je veljajo, da moramo biti predvsem previdni na elektronska sporočila, saj je bil najpogostejši vektor napada elektronska pošta. To so tako imenovani phishing napadi oziroma ribarjenje za podatke prek elektronske pošte. Vendar na odzivnem centru SI-CERT zadnje čase beležijo veliko več napadov prek SMS-sporočil in aplikacij za hipno sporočanje (npr. Viber, WhatsApp). Nevarnost torej preži v obliki zasebnih sporočil, ki pod pretvezo "preverjanja podatkov", "potrjevanja transakcij" in podobnega želijo izvabiti podatke za dostop do podatkov.