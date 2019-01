Šolarji ves teden po belih strminah brezplačno

Sončno vreme in snežna kulisa, je na smučišča privabila številne smučarje. Še posebej veselo je bilo na Krvavcu, kjer so otroci lahko smučali in pod budnim očesom smučarskih učiteljev nadgrajevali svoje znanje povsem brezplačno. Že peto leto zapored se začenja akcija Šolar na smuči, ki bo ta teden približno 2500 šolarjem na štirih smučiščih po Sloveniji omogočila brezplačno učenje smučanja.