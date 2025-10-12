Smučanje je pred vrati: za koliko se bo podražilo pri nas?

Cene smučarskih kart na avstrijskih smučiščih bodo prihajajočo sezono ponekod prvič preko 80 evrov za dnevno smuko. Kje bo smučanje najdražje? Kakšne so cene v Italiji? In za koliko se bo smučanje podražilo pri nas?

Smučanje FOTO: Shutterstock icon-expand

Smučarske karte bodo znova dražje. Za največji cenovni skok so poskrbeli v sosednji Avstriji, izjemno priljubljeni tudi med slovenskimi smučarji, kjer bo za celodnevno smuko ponekod treba odšteti več kot 80 evrov. Upravljalci smučišč zvišanje cen opravičujejo z višjimi cenami energentov, višjimi stroški dela in dragim vzdrževanjem. Kaj pa pri nas? Na večjih smučiščih se bodo karte v povprečju podražile do pet odstotkov.

Jesenska idila je ta konec tedna na Roglo zvabila predvsem sprehajalce in pohodnike. A že prihodnji mesec nameravajo na tem 1500 metrov visokem smučišču začeti z umetnim zasneževanjem. Kdaj pa s smuko? "Načrtujemo v začetku decembra – se pravi prvi vikend v decembru bi že želeli smučati vsaj na nekaterih progah," pravi vodja gostinstva in hotelirstva Rogla Robert Kejžar. Predprodaja smučarskih vozovnic že poteka, so pa cene nekoliko višje kot lani. "Minimalno jih vsako leto korigiramo v skladu z rastjo ostalih stroškov," razlaga. V povprečju bodo letos tako višje za okoli štiri odstotke, kar pomeni, da bo celodnevna vozovnica za odsrasle stala 47 evrov. Skupna dolžina vseh smučarskih prog na tem delu Pohorja znaša približno 12 kilometrov. Obiskovalci Rogle, ki smo jih srečali danes, sicer pravijo, da se bo belih strminah največkrat in najraje spuščajo v sosednji Avstriji. "So bolj urejena smučišča, kot pri nas. Se pa trudimo tudi Slovenci," meni eden od sogovornikov. "Mislim, da so se vsa slovenska smučišča v zadnjih letih dobro pripravila in da je tudi smuka v Sloveniji lahko zelo dobra. Mogoče je to naša prednost – da lahko ceneje smučamo doma in smo kljub temu zadovoljni," je prepričan Kejžar. Najštevilčnejši obiskovalci Rogle, kjer je minulo sezono na dan v povprečju smučalo okoli 3000 ljudi, sm namreč še vedno Slovenci.

Vozovnice povsod dražje

Naša smučišča cen vozovnic, razen v predprodaji, večinoma še nimajo objavljenih. So nam pa denimo v Kranjski Gori potrdili, da bodo cene višje za pet odstotkov. Tako bo celodnevna vozovnica za odrasle stala 49 evrov, otroška 30 evrov, mladinska in seniorska pa 44 evrov. Na Golteh pa bo cena kart za vse 20 evrov.