Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Smučanje je pred vrati: za koliko se bo podražilo pri nas?

Ljubljana, 12. 10. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Mojca Hanžič , 24UR
Komentarji
17

Cene smučarskih kart na avstrijskih smučiščih bodo prihajajočo sezono ponekod prvič preko 80 evrov za dnevno smuko. Kje bo smučanje najdražje? Kakšne so cene v Italiji? In za koliko se bo smučanje podražilo pri nas?

Smučanje
Smučanje FOTO: Shutterstock

Smučarske karte bodo znova dražje. Za največji cenovni skok so poskrbeli v sosednji Avstriji, izjemno priljubljeni tudi med slovenskimi smučarji, kjer bo za celodnevno smuko ponekod treba odšteti več kot 80 evrov.

Upravljalci smučišč zvišanje cen opravičujejo z višjimi cenami energentov, višjimi stroški dela in dragim vzdrževanjem. Kaj pa pri nas? Na večjih smučiščih se bodo karte v povprečju podražile do pet odstotkov.

Jesenska idila je ta konec tedna na Roglo zvabila predvsem sprehajalce in pohodnike. A že prihodnji mesec nameravajo na tem 1500 metrov visokem smučišču začeti z umetnim zasneževanjem. Kdaj pa s smuko? "Načrtujemo v začetku decembra – se pravi prvi vikend v decembru bi že želeli smučati vsaj na nekaterih progah," pravi vodja gostinstva in hotelirstva Rogla Robert Kejžar.

Predprodaja smučarskih vozovnic že poteka, so pa cene nekoliko višje kot lani. "Minimalno jih vsako leto korigiramo v skladu z rastjo ostalih stroškov," razlaga. V povprečju bodo letos tako višje za okoli štiri odstotke, kar pomeni, da bo celodnevna vozovnica za odsrasle stala 47 evrov.

Skupna dolžina vseh smučarskih prog na tem delu Pohorja znaša približno 12 kilometrov. Obiskovalci Rogle, ki smo jih srečali danes, sicer pravijo, da se bo belih strminah največkrat in najraje spuščajo v sosednji Avstriji. "So bolj urejena smučišča, kot pri nas. Se pa trudimo tudi Slovenci," meni eden od sogovornikov. "Mislim, da so se vsa slovenska smučišča v zadnjih letih dobro pripravila in da je tudi smuka v Sloveniji lahko zelo dobra. Mogoče je to naša prednost – da lahko ceneje smučamo doma in smo kljub temu zadovoljni," je prepričan Kejžar.

Najštevilčnejši obiskovalci Rogle, kjer je minulo sezono na dan v povprečju smučalo okoli 3000 ljudi, sm namreč še vedno Slovenci.

Vozovnice povsod dražje

Naša smučišča cen vozovnic, razen v predprodaji, večinoma še nimajo objavljenih. So nam pa denimo v Kranjski Gori potrdili, da bodo cene višje za pet odstotkov. Tako bo celodnevna vozovnica za odrasle stala 49 evrov, otroška 30 evrov, mladinska in seniorska pa 44 evrov. Na Golteh pa bo cena kart za vse 20 evrov.

Tudi na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji bodo cene dvignili za dobre štiri odstotke. Najdražje smučanje v Avstriji bo v Söldnu na Tirolskem – dnevna vozovnica za odraslega bo znašala 83 evrov. V Arlbergu bo 81 evrov in pol, kar pomeni, da se je od lani podražila za 4,5 odstotka. Kitzbühel bo dnevne karte prodajal za 79,5 evra, Ischgl za 79 evrov.

Podobno bo v Italiji. V Livignu boste za dnevno smučanje odšteli 72 evrov, podražitev od lanske sezone je tako več kot osem odstotna. En dan smučanja v Kronplatzu v Dolomitih bo znašal 80 evrov. Na ledeniku Mölltal bo januarja karta stala 69 evrov, bo pa spomladi bistveno cenejše – 25. maja denimo 29 evrov. Zaradi nizkih temperatur pa se je minulo pomlad tam dalo smučati še celo v začetku junija, ko je cena padla še za okoli 10 evrov.

smučanje smuka cene vozovnice Avstrija Italija smučišča
Naslednji članek

Kaj si slovenski državni vrh obeta od obiska generalnega sekretarja Nata?

Naslednji članek

Prihodnji mesec začetek gradnje največje zasebne bolnišnice

SORODNI ČLANKI

Najdražja smuka bo v Kranjski Gori, kilometer proge najcenejši v Dolomitih

Kdaj bomo lahko zarezali v slovenske smučine in po kakšni ceni?

Slovenci še smučarski narod?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
12. 10. 2025 19.46
+1
Smučišča pri nas niso vredna tega denarja karte ,ker je vse skupaj en poden....
ODGOVORI
1 0
Panter 63
12. 10. 2025 19.44
+1
Spomnite se Slovenciljni komentarjev, žalitve podražitve Hrvatov pred sezono. Vsaka tri dni smo tukaj brali o teh podražitvah. Kaj pa zdaj? Ne verjamem da se kaj.drazi v drugi Švici. Med in mleko po potokih.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
12. 10. 2025 19.41
+2
vsa smučišča dobivajo ogromna sredstva iz proračuna,potem še pa skubijo prebivalce oz davkoplačevalce,ki so dvakrat okradeni.in to preko kart in preko davkov,ki gredo v žep kapitalistom,ki so pokradli smočišča državljanom.
ODGOVORI
2 0
toxicox
12. 10. 2025 19.40
+0
zaradi mene se lahko za 10x
ODGOVORI
1 1
nemski_ovcar
12. 10. 2025 19.38
+1
Sedaj ko ni več snega po nižinah se lepo kolesari celo leto. Mraz ni ovira.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
12. 10. 2025 19.37
+5
Tovrsten šport si lahko privoščijo samo še Holobisti ... !!!
ODGOVORI
5 0
JoskoP
12. 10. 2025 19.37
+3
Nič se ne podraži če greš turno.
ODGOVORI
3 0
Diego14
12. 10. 2025 19.36
+1
Mi SDS-ovci hodimo samo na mitinge našega velikega vodja JJ
ODGOVORI
2 1
Googlebot
12. 10. 2025 19.34
+2
Nam delodajalec plača 60%karte za Schladming plus kosilo časti firma. Se kar splača vzet za 10 dni. Smo pa lani bili tudi 5 krat na Rogli in je bilo dokaj ok. Problem so predvsem čakalne vrste pred sedežnicami. Kjer se izgubi precej časa. Kratka proga 5min smuke na to pa 15 minut čakanje v vrsti.
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
12. 10. 2025 19.40
+1
Aha, v bistvu plačaš karto, skoraj samo za čakanje ... !
ODGOVORI
1 0
Tenma
12. 10. 2025 19.33
+1
Predrago, žal izven dosega velikim...
ODGOVORI
1 0
Arguss
12. 10. 2025 19.32
-1
Tisti Slovenci ,ki smučamo pač smučamo brez vladnhih golobjih ponaredkov
ODGOVORI
0 1
Minifa
12. 10. 2025 19.28
+2
Nenehne donacije kraja našega denarja za Palestince in Ukrajince veliko stane..)) pol pa maš draginjo na vsakem koraku povsod. Drug na drugega prelagajo na koncu pa vse na pukelj ljudi..
ODGOVORI
3 1
Veščec
12. 10. 2025 19.26
+0
me sploh ne gane
ODGOVORI
1 1
Čombe
12. 10. 2025 19.26
+2
glede trpljenja v Gazi: pravo trpljenje se bo šele začelo ko bo hamas dobil oblast podobno kot bo kot afghanistan, ženske bodo gledale na eno oko.... seveda bo tole izbrisano ker je pač resnica
ODGOVORI
3 1
klop12
12. 10. 2025 19.25
+2
Čestitke ob uspešnem uničevanju nscionalnega športa
ODGOVORI
2 0
pravica1
12. 10. 2025 19.19
+2
Uživajte, ubili ste še en šport. Pred leti so smučali vsi, danes morda vsak 20ti
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286