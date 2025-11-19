Svetli način
'Slovenski gorski centri lahko začnejo tekmovati s podobnimi v tujini'

Kope, 19. 11. 2025 16.06 | Posodobljeno pred eno minuto

T.H. , STA
Smučanje, slovenski (ne več tako zelo) nacionalni šport. Če je pred 30 leti smučalo pol milijona Slovencev, jih zdaj le še 200.000, pravi prvi mož združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradi, ki izpostavlja prizadevanja za večjo popularizacijo smučanja. Prva smuka nove sezone bo že prihodnji teden, nedavne miljonske naložbe v gorske centre po državi pa že dajejo rezultate, je zatrdil.

Na zasneženih Kopah je Združenje slovenskih žičničarjev z več sodelujočimi predstavilo priprave na novo zimsko sezono. Minule večmilijonske naložbe ob podpori države dajejo rezultate, slovenski gorski centri lahko začenjajo tekmovati s podobnimi v tujini, ocenjuje združenje. Prve naprave bodo zagnali prihodnji teden, v Planici pa že tečejo.

Preberi še Končno: enotna karta za tekaške proge tako v Ratečah kot Planici

Skupna vrednost investicij v žičniško infrastrukturo v devetih centrih, katerih glavnina je bila izvedena v letu 2023, je bila skroraj 84 milijonov evrov, od tega sta okoli 58 milijonov prispevali EU in država v okviru mehanizma React-EU, je spomnila generalna direktorica direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Dubravka Kalin. "Mislim, da je bil to zelo uspešen poskus, kako zimsko sezono razširiti tudi na ostale mesece," je naložbe ocenila kot "izjemno pozitivne". Med drugim je izpostavila tudi upravljanje turizma in destinacij ter cilj, da se turistične tokove čim bolj enakomerno porazdeli po Sloveniji, kar se po njenem vse že kaže v statističnih podatkih.

Preberi še Na (novo) najvišjo točko slovenskega smučanja v dobrih štirih minutah

Sicer pa lahko žičničarji sredstva za sofinanciranje različnih projektov in naložb pridobijo tudi na nekaterih drugih razpisih, ob tem pa je predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiž na današnji novinarski konferenci na Kopah poudaril tako pomen podpore države, kot tudi bank. Obenem pa sta za razvoj gorskih centrov po njegovih besedah pomembna vizija in dobro upravljanje. "Absolutno zremo optimistično v prihodnost," je dejal Paradiž. Zimski del sezone je še vedno najpomembnejši del gorskih centrov, a s produkti, ki jih razvijajo, razvijajo celoletni turizem, je poudaril.

Smučarska sezona se je tudi lani začela konec novembra
Smučarska sezona se je tudi lani začela konec novembra FOTO: 24ur.com

Paradiž je tudi direktor družbe Vabo, ki upravlja z infrastrukturo in nastanitvami na Kopah. Družba je v zadnjih petih letih za naložbe v vseh segmentih namenila 42 milijonov evrov, od tega v zadnjih dveh letih 25 milijonov, pri čemer so od države prejeli 3,5 milijona evrov. Ostalo so zagotovili s pomočjo bančnega financiranja in lastnih sredstev, je povedal Paradiž.

Preberi še Na Krvavcu upajo na smuko že novembra, na Rogli v začetku decembra

Na Kopah, kjer že imajo nekaj naravnega snega, zagnali pa so tudi tehnično zasneževanje, bodo sezono začeli 28. novembra. Po Paradiževih podatkih bodo sezono kmalu začela tudi nekatera druga smučarska središča, cene vozovnic pa so letos malenkost višje kot lani zaradi uskladitve z rastjo stroškov. A cene so po Paradiževih besedah še vedno okoli tretjino nižje kot v tujini.

Sestavni del več deset delujočih smučišč po Sloveniji so tudi mala smučišča, ki so prav tako pomemben segment smučarskega opismenjevanja, je še poudaril Paradiž. Upa, da bodo letošnje zimske razmere ugodne tudi zanje.

Ob tem je izpostavil prizadevanja za večjo popularizacijo smučanja. "Danes smuča samo okoli 200.000 Slovencev, v časih akcije Podarim - dobim pa jih je okoli pol milijona," je dejal. Aktivnosti za to, da bi na sneg privabili čim več mladih in starejših, z različnimi projekti izvaja tudi Smučarska zveza Slovenije, je povedal predstavnik zveze Mitja Urbanc.

Preberi še Po zapletih podpisana pogodba za oživitev in prenovo Kanina

Glede "zimzelenega vprašanja" obratovanja Kanina pa je po Paradiževih besedah žogica trenutno na strani Občine Bovec, da pripravi projektno dokumentacijo.

smučanje sezona smušiča žičnice financiranje
Naslednji članek

Prvi dan volilo več kot 9000 volivcev, svoj glas oddal tudi Golob

Na Krvavcu upajo na smuko že novembra, na Rogli v začetku decembra

'Tri mesece smučanja ni dovolj'

Spodaj oblaki, na vrhu zanje bela ekstaza

Na (novo) najvišjo točko slovenskega smučanja v dobrih štirih minutah

Na preži morajo biti kot lovski kužki

'Pomembno je tudi vsako vaško smučišče, ki ima vlečnico'

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.27
Prepoceni je, pol pa noben ne smuča...
ODGOVORI
0 0
dule100
19. 11. 2025 16.20
Katere pa štejete za podobne? V tujini ima take centre vsaka vas! 😂
ODGOVORI
0 0
