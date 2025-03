V lov na avtobus pod Krvavcem, 'zaliti' hribi vabijo tudi na Vogel

Potem ko je v začetku marca kazalo, da je smučarske sezone že konec, je konec prejšnjega tedna višje predele Slovenije prekrila nova debela plast snega. Nova pošiljka v kombinaciji s soncem je te dni na bele strmine privabila številne smučarje. Zjutraj, že pred 9. uro, so se dodobra napolnila tudi parkirišča pod Krvavcem, avtobusi do gondole pa so bili natrpani do zadnjega kotička. "Zaliti" hribi in odlične razmere za smuko so tudi na Voglu. Vremenska napoved je sicer obetavna tudi za prihodnje dni.

Če so bili ob 7. uri pod Krvavcem le posamezni kombiji smučarskih klubov, se je situacija v roku ene ure popolnoma spremenila. Avtomobili so hitro zapolnili parkirišča pri gondoli, nekateri so parkirali še vzdolž ceste, okoli 8.40 pa je bila velika gneča tudi že na parkirišču 5, kjer je dolga kolona smučarjev čakala in upala, da bodo dobili mesto na avtobusu do gondole.

Številni so bili nad gnečo sredi tedna izven glavne sezone presenečeni, nam je javila ena od smučark. Popoldne je bilo živahno tudi na plaži Krvavec, kjer so smučarji uživali na soncu, kljub temu, da je bila ob 15. uri najvišja temperatura le malo nad ničlo.

Včeraj so sicer na Krvavcu odprli še dve progi, skupno jih od 27 obratuje 22. Kljub 80-centimetrski snežni odeji so danes ponoči ob nizkih temperaturah proge še dodatno zasneževali, nam je na Krvavcu povedala Barbara Trebušak, vodja marketinga pri RTC Krvavec. "Veseli smo takšnega obiska, še več ljudi pričakujemo jutri," napoveduje Trebušakova, ki dodaja, da so pogoji za smuko tudi sredi marca odlični.

Polovica prog je te dni odprta tudi na Kopah, kjer imajo 40 centimetrov snega. Odprte so štiri proge. Smučišče obratuje med 8. in 15. uro, na voljo je tudi nočna smuka med 18. in 21. uro. Osem od 16 prog je odprtih tudi na Rogli, kjer imajo pol metra snega. Smučišče obratuje od 8.30 do 16.00.

Na Golteh imajo 45 centimetrov snega, obratuje pet naprav, odprtih je sedem prog. Na Soriški planini, kjer je 60 centimetrov snega, obratuje vseh pet naprav, smuka je do nedelje možna po petih progah med 8.30 in 14. uro. Občutno debelejša snežna odeja pa je na Voglu - kar 140 centimetrov, kjer obratuje vseh devet naprav, odprtih je tudi 13 od skupno 15 prog. "Sneženje je za sabo pustilo "zalite" hribe in odlične razmere za smuko. Sledijo sončni dnevi. Izkoristite te idealne pogoje," na smuko vabijo gorenjski žičničarji z Vogla.

