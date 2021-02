Smučarji pri izbiri smučišča gledajo tudi na to, kje se bodo lahko testirali

Žičničarji imajo končno zimo, kot so si jo želeli. Odprte meje med regijami, lepo vreme in šolske počitnice na sneg iz dneva v dan vabijo več smučarjev. Večina se jih je tudi že navadila na to, da je za nakup vozovnice obvezen negativen test. Jih pa veseli, da je testiranje odslej obvezno le še enkrat na teden in ne več vsak dan. Na vseh smučiščih se ni možno testirati, prav tako je ponekod treba test plačati. Smučarji zato pri izbiri smučišča ne gledajo le na vreme in oddaljenost, temveč tudi, ali bodo med potjo na smučanje lahko opravili test.

