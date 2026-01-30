Smučarska nesreča za 7.907 evrov

Smučanje velja za razmeroma varen zimski šport, a ko pride do nesreče, so posledice pogosto drage, opozarjajo na Agenciji na zavarovalni nadzor (AZN). Ob tem se sklicujejo na nedavno poročilo Nemškega združenja zavarovalnic (GDV), ki pravi, da smučarske nesreče sicer predstavljajo le 2,6 odstotka vseh prijavljenih zavarovalniških škod, vendar so njihovi stroški nadpovprečno visoki.

Povprečna škoda denimo znaša 7.907 evrov, kar je približno 400 evrov več kot pred petimi leti. Zlasti v tujini lahko hitro nastanejo dodatni stroški, kot so visoki stroški zdravljenja ali reševanja s helikopterjem. Sklicujejo se na najnovejšo analizo Centra za ocenjevanje smučarskih nesreč (ASU), ki vsako leto zbira podatke o nesrečah in poškodbah v alpskem smučanju, ki je pokazala, da je bila sezona 2024/25 rekordna po številu smučarskih trkov. Zabeležili so največ smučarskih trkov doslej, v zadnjih 45 letih, odkar sistematično zbirajo podatke - od sezone 1979/80.

Po ocenah je zdravniško pomoč potrebovalo med 51.000 in 53.000 smučarjev. Ženske smučarske so si največkrat poškodovale koleno (40 odstotkov poškodb), moški pa ramo (23 odstotkov poškodb). Obenem pa se je v primerjavi z letom prej povečalo število hospitalizacij. Analiza navaja okoli 8500 hospitalizacij.

Še posebej drage so lahko smučarske nesreče v tujine. Nemško zavarovalniško združenje tako opozarja, da zakonsko zdravstveno zavarovanje pogosto krije storitve le do cen, ki veljajo v domači državi, v Švici ali zunaj EU pa zavarovanec krije številne dodatne stroške. "Reševalne akcije, zlasti s helikopterjem, lahko hitro dosežejo petmestne zneske in se povrnejo le, če je to medicinsko potrebno," opozarjajo. Med letoma 2019 in 2023 so smučarske nesreče zasebnim zavarovalnicam povzročile približno 281 milijonov evrov škode, so izračunali pri GDV.

