Slovenija

Smučarska nesreča za 7.907 evrov

30. 01. 2026 07.58

Avtor:
T.H.
Trčenje smučarjev

"Smučarske nesreče predstavljajo le 2,6 odstotka vseh prijavljenih odškodninskih zahtevkov, vendar povzročajo nadpovprečne stroške – povprečno 7.907 evrov na primer, kar je približno 400 evrov več kot pred petimi leti," pravi Jörg Asmussen, izvršni direktor nemškega zavarovalniškega združenja. Med letoma 2019 in 2023 so smučarske nesreče zasebnim zavarovalnicam povzročile približno 281 milijonov evrov škode, so izračunali pri omenjenem združenju.

Smučanje velja za razmeroma varen zimski šport, a ko pride do nesreče, so posledice pogosto drage, opozarjajo na Agenciji na zavarovalni nadzor (AZN). Ob tem se sklicujejo na nedavno poročilo Nemškega združenja zavarovalnic (GDV), ki pravi, da smučarske nesreče sicer predstavljajo le 2,6 odstotka vseh prijavljenih zavarovalniških škod, vendar so njihovi stroški nadpovprečno visoki.

(Ne)varen šport
(Ne)varen šport
FOTO: Shutterstock

Povprečna škoda denimo znaša 7.907 evrov, kar je približno 400 evrov več kot pred petimi leti. Zlasti v tujini lahko hitro nastanejo dodatni stroški, kot so visoki stroški zdravljenja ali reševanja s helikopterjem.

Sklicujejo se na najnovejšo analizo Centra za ocenjevanje smučarskih nesreč (ASU), ki vsako leto zbira podatke o nesrečah in poškodbah v alpskem smučanju, ki je pokazala, da je bila sezona 2024/25 rekordna po številu smučarskih trkov. Zabeležili so največ smučarskih trkov doslej, v zadnjih 45 letih, odkar sistematično zbirajo podatke - od sezone 1979/80.

Trčenje smučarjev
Trčenje smučarjev
FOTO: Shutterstock

Po ocenah je zdravniško pomoč potrebovalo med 51.000 in 53.000 smučarjev. Ženske smučarske so si največkrat poškodovale koleno (40 odstotkov poškodb), moški pa ramo (23 odstotkov poškodb). Obenem pa se je v primerjavi z letom prej povečalo število hospitalizacij. Analiza navaja okoli 8500 hospitalizacij.

Pomoč poškodovanemu smučarju
Pomoč poškodovanemu smučarju
FOTO: Shutterstock

Še posebej drage so lahko smučarske nesreče v tujine. Nemško zavarovalniško združenje tako opozarja, da zakonsko zdravstveno zavarovanje pogosto krije storitve le do cen, ki veljajo v domači državi, v Švici ali zunaj EU pa zavarovanec krije številne dodatne stroške. "Reševalne akcije, zlasti s helikopterjem, lahko hitro dosežejo petmestne zneske in se povrnejo le, če je to medicinsko potrebno," opozarjajo.

Med letoma 2019 in 2023 so smučarske nesreče zasebnim zavarovalnicam povzročile približno 281 milijonov evrov škode, so izračunali pri GDV.

Padec na smučeh
Padec na smučeh
FOTO: Shutterstock

"Čeprav so smučarske nesreče še vedno razmeroma redke, njihova naraščajoča pogostost in vse višji stroški jasno kažejo, kako pomembni sta preprečevanje poškodb in ustrezno zavarovanje. To še posebej velja za zimske športne počitnice v tujini, kjer lahko že ena sama nesreča pomeni veliko finančno breme. Čelada, previdna vožnja in dobra zavarovalna polica tako niso le priporočilo, ampak pametna odločitev," ob tem dodajajo pri slovenski agenciji na zavarovalni nadzor.

nesreča trčenje zavarovanje odškodnina smučanje

jung
30. 01. 2026 08.49
Vedno bolj se zavedam v kako lepih časih smo živeli mi seniorji.Če zavrtim film 40 let nazaj.Ravno tako smo hodili smučat in to brez panike, zavarovanj....Bili so padci, tudi zlomi kakšna kletvica in vse se je rešilo brez policajev,odvetnikov in predvsem brez zelo tečnih medijev.Medijacije so potekale v brunaricah ob kuhančku ,rum s čajem..itd.Skratka ni blilo to samo smučanje ampak tudi zabava in predvsem sprostitev.Res ni primerjave s sedanjim časom.
Odgovori
0 0
Justice4all
30. 01. 2026 08.48
HAHAHA,400 € več kot pred petimi leti….Pa saj je letna inflacija skoraj 20%…
Odgovori
0 0
potepuhko
30. 01. 2026 08.27
namen tega članka je da te vnapej obveščajo, da te bodo zavarovalnice ponovno na...n..e. Kakšno škodo jim prinaša izplačilo odškodnine, če ti ponudijo da se zavaruješ za nezgodo pod njihovimi pogoji. To je njihova dejavnost izplačilo odškodnin. A kdo zavaruje z namenom, da bi zavarovalnice žovele ali zato da dobi odškpdnino če se mu kaj zgodi. Spet en brihtol k obrača besede da je vse zguba. Pol nej pa dol zaprejo.
Odgovori
+9
9 0
jung
30. 01. 2026 08.38
Potepuhko....Točno to.Temu se ne reče izguba,saj jim na milijone ljudi plačuje za to. Temu se lahko kvečjemu reče, da bo dobiček manjši za toliko iin toliko.Za njihove nenasitne riti bo itak še preveč ostalo.
Odgovori
+2
2 0
pohlepni
30. 01. 2026 08.23
S takim pokojninami še na wc neboš mogo dohitet...
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
30. 01. 2026 08.27
Na bergle dve smučki, pa gremo !
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
30. 01. 2026 08.12
In kakšen je namen tega članka? Zavarovalnice zavarujejo, smučarji smučajo.
Odgovori
+7
7 0
progresivnidaveknastanovanja
30. 01. 2026 08.23
zdravstvo je pa večinoma tako fiksen strošek, če enemu nogo malo poravnajo ni takšen strošek. Zavajajo spet. Res da večina stroškov je helikopterski prevoz, piloti pa tako ali tako morajo leteti. Računajo slabš kot vlada ali šerif v lj.
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
30. 01. 2026 08.27
Požrešnost oškodovancev !
Odgovori
-1
1 2
