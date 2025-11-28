Slovenija
Smučarska sezona se je začela z zasneženimi strminami na Rogli
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Smučarska sezona se je začela teden dni prej kot lansko leto. Prvi so vlečnice pognali v četrtek na Kopah, v petek na Rogli, čez vikend pa še na Krvavcu. Lep sončen dan, temperature pod ničlo in dovolj debela snežna odeja so na Roglo privabili številne ljubitelje belih strmin.
Naslednji članek
Sara Volčič prejela pohvalo za posebne novinarske dosežke
Naslednji članek
Zbranih skoraj 161 milijonov evrov: kam gredo sredstva?
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.