Smučarska sezona se je začela z zasneženimi strminami na Rogli

Rogla, 28. 11. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Danica Ksela
Smučarska sezona se je začela teden dni prej kot lansko leto. Prvi so vlečnice pognali v četrtek na Kopah, v petek na Rogli, čez vikend pa še na Krvavcu. Lep sončen dan, temperature pod ničlo in dovolj debela snežna odeja so na Roglo privabili številne ljubitelje belih strmin.

Rogla smučarska sezona sneg
Sara Volčič prejela pohvalo za posebne novinarske dosežke

Zbranih skoraj 161 milijonov evrov: kam gredo sredstva?

