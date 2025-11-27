Smučarski sejem Snežinka ponovno privablja množice

Manj kot uro po odprtju sejma se tu že vije dolga vrsta ljudi, ki bi radi v odkup oddali svojo rabljeno opremo.
"Predvsem se največ menja otroška oprema: smuči, pancerji, tudi kombinezoni," je povedal organizator sejma Tomaž Žugelj.
Eden od obiskovalcev je dejal: "Staro otroško opremo se splača tukaj kupovati, nima smisla nove za eno leto."
Smučanje nas namreč lahko kar močno udari po žepu. Ne le vse dražje vozovnice, tudi nakup opreme ni ravno ugoden. Zato je priložnost nakupa rabljene opreme dobrodošla - sploh zato, ker nas ob nakupu usmerjajo izkušeni svetovalci.
"To je Elanova smučka, ki je namenjena dobremu rekreativcu. Cena je 170, dolžina je 145. Takšna smučka bi nova stala recimo okoli 300-350 evrov. Tako da, ja, jaz mislim, da je tole kar primerna zadeva," je primer podal svetovalec pri prodaji Janez Zorman.
Ena od nakupovalk je dejala: "Nekatere cene so že podobne tem novim, ampak še vseeno pa dobiš tudi kakšne smučke po prijetnih cenah, sploh za začetnike."
Ceno v dogovoru s svetovalci določi tisti, ki svojo opremo prinese v odkup.
"Nekatere cene so dosti normalne, tudi dobro ohranjene smučke, nekatere pa so mogoče malo previsoke, ampak mi glede na potrebe strank vsako vprašamo, kaj rabi, kaj želi," pravi Zorman.
Glede na oceno ohranjenosti potem tudi iskreno svetujejo strankam. Zorman je razložil, da pogledajo, kakšna je spodaj, strukturo smučk in obrabljenost robnikov. Nato povedo dejansko stanje smuči.
Da so stranke zadovoljne, priča tudi dejstvo, da se jih veliko vrača vsako leto.
"Vsako leto smo tukaj, ful je dobro, ker dobiš za približno enak denar. Staro za staro, to podpiram," je povedal eden izmed obiskovalcev.
In glede na to, da so smučarski navdušenci danes že uro pred odprtjem sejma čakali pred vrati, organizatorjev obisk ne skrbi.
"Vremenska napoved nam gre kar na roko letos, tako da mislim, da bo obisk v redu," zaključuje Žugelj.
