Smučarski sejem Snežinka ponovno privablja množice

Manj kot uro po odprtju sejma se tu že vije dolga vrsta ljudi, ki bi radi v odkup oddali svojo rabljeno opremo.

"Predvsem se največ menja otroška oprema: smuči, pancerji, tudi kombinezoni," je povedal organizator sejma Tomaž Žugelj.

Eden od obiskovalcev je dejal: "Staro otroško opremo se splača tukaj kupovati, nima smisla nove za eno leto."

Smučanje nas namreč lahko kar močno udari po žepu. Ne le vse dražje vozovnice, tudi nakup opreme ni ravno ugoden. Zato je priložnost nakupa rabljene opreme dobrodošla - sploh zato, ker nas ob nakupu usmerjajo izkušeni svetovalci.

"To je Elanova smučka, ki je namenjena dobremu rekreativcu. Cena je 170, dolžina je 145. Takšna smučka bi nova stala recimo okoli 300-350 evrov. Tako da, ja, jaz mislim, da je tole kar primerna zadeva," je primer podal svetovalec pri prodaji Janez Zorman.

Ena od nakupovalk je dejala: "Nekatere cene so že podobne tem novim, ampak še vseeno pa dobiš tudi kakšne smučke po prijetnih cenah, sploh za začetnike."