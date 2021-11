Smučarski skakalec Žiga Jelar: Posledice covida še vedno čutim

Prve simptome je slovenski skakalec dobil 25. oktobra. Že v nekaj urah je dobil visoko vročino, ponoči mu je začelo zmanjkovati sape. "Potem se je začelo. Najhujši dnevi. 10 dni sem imel temperaturo 40 stopinj Celzija, bolečine v sklepih, križu," opisuje Jelar.

Bolezen je vplivala predvsem na dihala, pomoč je moral poiskati celo na Kliniki Golnik, kjer je en večer ostal na opazovanju. Prvih nekaj dni ni mogel niti vstati iz postelje, pripoveduje. Posledice čuti še vedno, prav tako ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na treninge.

"Pozna se na sami kondiciji, saj prehodim 200 metrov in sem tako zadihan, kot sem bil nekoč, če sem pretekel pet kilometrov. Jaz si samo želim, da ne bi bilo kakšnih večjih težav, da bodo pljuča in srce normalni. To je moja največja želja, da bi šel nazaj tja, kjer se najraje gibljem, to je na skakalnici."

Kje se je okužil, ne ve, priznava pa, da je tudi sam na začetku mislil, da bo šlo le za simptome prehlada in kašelj. Danes pa pravi, da je bila to zanj velika lekcija. "Ni bilo prijetno, največjemu sovražniku ne bi privoščil česa podobnega," doda.