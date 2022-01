Polna Kranjska Gora: tudi tujci navdušeni nad urejenostjo prog

Številni so prvi dan v letu izkoristili za uživanje v soncu in na snegu oziroma smučeh. V polni Kranjski Gori, ki je, kot so pripovedovali gosti, odlično pripravljena in urejena, kljub visokim temperaturam za ta čas. Do konca tega vikenda bo mogoče smučati tudi do poznega večera. V Planici pa so to lahko počeli že v petek. Tam je bilo nad urejenostjo tekaške proge navdušenih tudi veliko tujcev.