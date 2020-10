SNAV za ponovni predlog aktivacije 37.a člena zakona o obrambi

Predsednik vlade Janez Janša je po sestanku Sveta za nacionalno varnost sporočil, da so v celoti podprli predlog slovenske policije, da se zaradi stanja, ki postaja bolj kritično, DZ ponovno predlaga aktiviranje 37.a člena zakona o obrambi, ki omogoča aktiviranje in uporabo dodatnih sil Slovenske vojske za varovanje schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško.

Vlada ima po njegovih besedah povsem neposredno dolžnost, da zavaruje varnost vseh prebivalcev v državi. "Za slovensko vlado je varnost slovenskih državljanov sredi Ljubljane enako pomembna kot človekove pravice in varnost državljanov v Ilirski Bistrici, Črnomlju ali katerikoli drugi občini ob meji oziroma ob tako imenovani migrantski poti, ob katerih se dogaja marsikaj, ob katerih je ogrožena varnost ljudi in lastnina prebivalcev, " je povedal.

Za slovensko vlado so človekove pravice in varnost kateregakoli državljana ne glede na to, kje živi, enako pomembne, zato ponovno apeliramo na resnost ter da se zagotovi dovolj glasov za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi v Državnem zboru, je še pozval.

"Zaradi situacije s covid-19, ki postaja težka, odgovorna in zahtevna, so tu potrebni dodatni resursi slovenske policije in ti resursi so omejeni. Policija ne more biti hkrati na nalogah, ki jih zahteva situacija s covid-19 in hkrati pri zavarovanju naše južne meje,"je pojasnil.

Če DZ ne bi podprl aktivacije 37. a člena, ima vlada po njegovih besedah samo še eno možnost – da zaprosi za pomoč policije partnerskih držav v schengenskem območju in z njihovo pomočjo, kot se je to zgodilo že leta 2015, dosledno zavaruje našo južno mejo in prebivalstvo ob njej.

Spomnimo

Kot je znano, omenjeni zakonski člen govori o nalogah Slovenske vojske in med drugim določa, da lahko vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, pri opravljanju teh nalog pa pripadniki Slovenske vojske nimajo policijskih pooblastil.