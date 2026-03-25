Na sejo SNAV vabljen tudi Stevanović, ki še nima dostopa do tajnih podatkov

Na četrtkovo sejo Sveta za nacionalno varnost so vabljeni predsedniki vseh strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v parlament. Odlok o SNAV jasno določa, kdo je lahko vabljen: poleg funkcionarjev so to tudi predstavniki drugih organizacij.

"Ta pojem ni nikjer izrecno definiran, ampak ob neki široki razlagi bi med te predstavnike drugih organizacij lahko uvrstil tudi predstavnike političnih strank," pojasnjuje Marjan Kos z ljubljanske pravne fakultete.

Na seji bi zbranim bržkone lahko predstavili tudi tajne podatke, do katerih pa po zakonu lahko dostopajo funkcionarji, denimo predsednica republike, premier, poslanci, pa ministri in sodniki. Od tistih, ki so prejeli vabilo, pa je predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović edini, ki do zdaj še ni opravljal nobene od teh funkcij. Kaj to pomeni?

"On na tej točki še vedno ni funkcionar, čeprav volitve kažejo, da je bil izvoljen. Ampak v osnovi je lahko vabljen, problem lahko nastane, če bi se na tej seji obravnavali kakšni tajni podatki," pravi Kos.

"Vsi tisti, ki pa še nimajo mandata, ker volitve še niso potrjene, potem žal ne morejo prisostvovati, če gre za tajne podatke. Tako da jutri lahko pričakujemo javno sejo z javnimi podatki," pove Iztok Podbregar, nekdanji direktor Sove.