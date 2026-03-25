Slovenija

Na sejo SNAV vabljen tudi Stevanović, ki še nima dostopa do tajnih podatkov

Ljubljana, 25. 03. 2026 19.55 pred 29 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Rene Markič
Zoran Stevanović

Premier Golob je za četrtek sklical sejo Sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo med drugim govorili o tujih vplivih na volitve v Sloveniji. Poleg predsednice republike je povabil tudi predsednike strank, ki so bile izvoljene v parlament. Večina vabljenih je že zdaj funkcionarjev, ne pa tudi predsednik Resni.ce Zoran Stevanović, kar odpira vprašanje, kako bodo ravnali v primeru, če bodo na seji obravnavali tajne podatke. Bo moral Stevanović sejo zapustiti?

Na četrtkovo sejo Sveta za nacionalno varnost so vabljeni predsedniki vseh strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v parlament. Odlok o SNAV jasno določa, kdo je lahko vabljen: poleg funkcionarjev so to tudi predstavniki drugih organizacij.

"Ta pojem ni nikjer izrecno definiran, ampak ob neki široki razlagi bi med te predstavnike drugih organizacij lahko uvrstil tudi predstavnike političnih strank," pojasnjuje Marjan Kos z ljubljanske pravne fakultete.

Na seji bi zbranim bržkone lahko predstavili tudi tajne podatke, do katerih pa po zakonu lahko dostopajo funkcionarji, denimo predsednica republike, premier, poslanci, pa ministri in sodniki. Od tistih, ki so prejeli vabilo, pa je predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović edini, ki do zdaj še ni opravljal nobene od teh funkcij. Kaj to pomeni?

"On na tej točki še vedno ni funkcionar, čeprav volitve kažejo, da je bil izvoljen. Ampak v osnovi je lahko vabljen, problem lahko nastane, če bi se na tej seji obravnavali kakšni tajni podatki," pravi Kos.

"Vsi tisti, ki pa še nimajo mandata, ker volitve še niso potrjene, potem žal ne morejo prisostvovati, če gre za tajne podatke. Tako da jutri lahko pričakujemo javno sejo z javnimi podatki," pove Iztok Podbregar, nekdanji direktor Sove.

Golob je za četrtek sklical sejo SNAV.
Stevanović, ki je potrdil prihod, poudarja, da dostopa do tajnih podatkov nima, ga pa pričakuje po nastopu funkcije. "Tisti, ki bomo brez tega dovoljenja, bomo ali zapustili prostor za določen čas, če bodo takšni podatki posredovani, ali pa bodo že našli neko drugo kombinacijo," je včeraj dejal predsednik Resni.ce.

S Sove so sporočili, da pri vseh svojih poročanjih v celoti spoštujejo predpise s področja varovanja tajnih podatkov, enako pa da bodo ravnali tudi na četrtkovem sestanku.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na vladni urad za varovanje tajnih podatkov, a odgovorov do konca redakcije nismo prejeli. Prihod na sejo Sveta je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER potrdil tudi Janez Janša. "To, kar je zdaj sklicano, je posvet parlamentarnih strank in predsednice republike, tako da ja, seveda."

Seje se bodo predvidoma udeležili tudi vsi ostali povabljeni.

snav sova zoran stevanović

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

soxx
25. 03. 2026 20.24
Stevanović... a ni on obsojeni kriminalec in goljuf, bivši propadli policaj? Katastrofa, ta je še hujši od Plemenitega...
Colgate
25. 03. 2026 20.24
Stevanović bo prevzel zavarovalniški sektor, to obvlada
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 20.19
Ali je izdajal samo Izraelcem pa ne vemo, ker tudi drugih ne pozna
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 20.17
Če bo prvak SDS zraven se na SNAV itak ne bo smelo govoriti o tajnih podatkih
Slabnick
25. 03. 2026 20.16
Dokler ni v parlametu nima noben kaj hoditi na takšne seje. Ko bo pa v poziciji ali koaliciji pa lahko. Spet neka nova pravila.
Iqos
25. 03. 2026 20.15
Mene močno zanima,zakaj so ga njegovi volilci volili,če je izrazil pred volitvami,da ne bo šel v koalicijo ne z enim ne z drugim. Kaj točno koristnega so videli v njem. Na volitve greš,ker si želiš v vlado,kaj zdaj to sprenevedanje,al je blo laganje. Izsiljevalcev narod ne mara. Brez tega,da je v vladi pa ni koristen nikomur.
Bolfenk2
25. 03. 2026 20.20
Ker potrebujemo zdravo opozicijo.
rok1211
25. 03. 2026 20.14
zdj jim štrene meša..pa to crkneš
tomahawk
25. 03. 2026 20.13
Pa sej tut zdravniških nima noben pa test na droge in alkohol pa vodite državo. Nima veze ce nima....
Christi Miles
25. 03. 2026 20.09
Snažilka, katera se je vrnila z romanja iz Jeruzalema, bo lahko tam pospravljala, in še en kubik tajnic katere bodo razmetavale papirje tam, Stevanovič bo pa moral zapustiti sejo :D
Christi Miles
25. 03. 2026 20.12
Pravzaprav, kaj imate kar naprej s tem Stevanovićem. Ne bo šel v koalicijo, pa tudi če bi šel ne bi nič dobrega prinesel. Treba se je sprijazniti, da nas čakajo nove volitve
Vera in Bog
25. 03. 2026 20.09
Taki novinci niso nič dobrega, neki balkanski razbijači nič drugega.
Mr.
25. 03. 2026 20.09
Luigi Taveri II. 25. 03. 2026 19.59 je veš problem je ko izdajalci sklicujejo svet za nacionalno varnost.... s prsti ali kar celi so v koritu v marmeladi...
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 19.59
Mogoče bi bilo prav, da tudi izdajalcev Slovenije ne bi povabili, če gre res za tajne podatke in če hočemo, da ostanejo tajni
macolagobec
25. 03. 2026 20.12
Za kakšne tajne podatke se gre? Povej, če veš! Gre se za to, da je neka agencija, ki se ukvarja z zalezovanjem in snemanjem nezvestih partnerjev posnela Zlovenske kriminalce, da so jim priznali, da so kriminalci in prav tako njihove stranke v režimskih vrstah. Basta!
Kritikizstajerske
25. 03. 2026 20.13
verjetno imas samo oš
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 20.18
Izdajalca so dobili z Izraelci
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
