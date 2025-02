Sneg bo morda pobelil višje ležeče kraje

Padavine bodo čez dan postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala, še napoveduje Arso.

Vsaj nekaj snega bi se tako ponekod lahko razveselili tudi šolarji in dijaki, za katere so se v ponedeljek začele zimske počitnice.

Najnižje jutranje temperature bodo od nič do pet, na Primorskem do osem stopinj Celzija. Živo srebro se bo čez dan povzpelo do največ osem, na Goriškem in ob morju do okoli 13 stopinj Celzija.

V noči na petek ponekod na severozahodu niso izključene rahle padavine. Čez dan bo nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo po nekaterih nižinah lahko nastala megla.

V soboto bo večinoma oblačno, možne bodo manjše padavine. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. V nedeljo bo predvidoma suho in spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter, še napovedujejo meteorologi.