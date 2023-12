Sneg bo pobelil večji del Slovenije, ponekod možno poplavljanje rek

Soboto smo v večjem delu Slovenije začeli z oblaki in dežjem, popoldne pa se bodo dežne kaplje od severa spreminjale v snežinke. Zaradi hitre in zelo izrazite višinske ohladitve lahko nastanejo tudi nevihte z nalivi in sodro. Meja sneženja se bo ob tem naglo spuščala. Arso medtem opozarja, da bodo čez dan posamezne reke v severni in severovzhodni Sloveniji poplavljale, povečana je tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.

Hladna fronta bo sever Slovenije dosegla okoli 13. ure in zvečer prešla vso državo. Njen prehod bo marsikje pospremilo kar burno vremensko dogajanje. Zaradi hitre in zelo izrazite višinske ohladitve lahko namreč nastanejo tudi nevihte z nalivi in sodro. Meja sneženja se bo ob tem naglo spuščala. Sprva bo snežilo še nad 2000 metrov nadmorske višine, v poznih popoldanskih in večernih urah pa bodo snežinke marsikje priplesale vse do nižin. Po zadnjih izračunih bo sneg pobelil večji del Slovenije. A ker bo sneženje hitro oslabelo, temperature pa se po nižinah v glavnem ne bodo spustile pod ničlo, bo marsikje le malo' pocukralo', ponekod pa verjetno še to ne.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekoliko več snega je pričakovati na jugu države, kjer bo snežilo tudi ponoči. Na Notranjskem in Kočevskem ter ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini lahko do jutri zjutraj zapade od 5 do 10, v višjih legah nad okoli 600-700 metrov nadmorske višine pa od 10 do 15 centimetrov snega. Višje bo snega še več, lokalno lahko tudi okoli četrt metra. Pravo idilo je jutri pričakovati tudi v višje ležečih alpskih dolinah, po nekaterih izračunih pa tudi na območju med Mariborom in Dravogradom ter na Kozjanskem, kjer lahko zapade do 10 centimetrov snega. Po naših najvišjih vrhovih je medtem že zapadlo več kot meter snega, zato se je precej povečala nevarnost snežnih plazov, ki je po podatkih Arsa sedaj v visokogorju 3. stopnje na 5-stopenjski lestvici. V prihodnjih dneh bo tako bolje ostati v dolini ali se odločiti za nižje vrhove.

icon-expand Snežilo bo tudi do nižin. FOTO: AP

Možno poplavljanje rek Danes čez dan bodo posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek, opozarja Arso, ki je danes obnovil hidrološko oranžno opozorilo za gorenjsko in savinjsko regijo. Pretok Drave na meji z Avstrijo bo čez dan okoli 1000 kubičnih metrov na sekundo, ob tem se lahko na izpostavljenih mestih razlije. Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 8.50 sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom opozorilo za nevarnost, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gladina morja je namreč povišana.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Geološki zavod Slovenije opozarja, da do nedelje zaradi napovedanih povečanih padavin obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v zahodnem delu Slovenije. Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala opozorilo pred nevarnostjo snežnih plazov, predvsem v visokogorju Julijskih Alp. Nad nadmorsko višino 2000 metrov je nevarnost plazov zmerna, drugod pa majhna.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke