Sneg je pobelil Slovenijo: na Vojskem zapadlo 24 centimetrov snega

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Sneženje se je ponoči okrepilo in zajelo večji del Slovenije, močno sneži predvsem v zahodni polovici države. Predvidoma naj bi zapadlo med pet in 15 centimetri snega. Sneg se že oprijema cestišč, voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji.

Prebudili smo se v zasneženo jutro. Ponoči so se snežne padavine okrepile po celotni državi. Do 7. ure je največ snega zapadlo na Vojskem in sicer 24 centimetrov. V večini krajev nad okoli 500 metrov nad morjem ga je zapadlo od 10 do 20 centimetrov, po nižinah pa v glavnem le do pet centimetrov.

Največ snega je zapadlo na Vojskem. FOTO: Arso

Sneženje bo po napovedih vremenoslovcev najmočnejše prav v času jutranje prometne konice. Vozne razmere bodo tako izjemno poslabšane. Sneg se ponekod že oprijema cestišč. Prometno-informacijski center voznike poziva k strpni in previdni vožnji. Vožnjo prilagodite razmeram na ceste, na pot se ne odpravite brez zimske opreme. Dodajajo, da so na cestah že posipne in plužne skupine.

Voznike pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti. FOTO: Dars

Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zaprta je regionalna cesta Razdrto - Podnanos. Verige so obvezne na prelazu Korensko sedlo, na avstrijski strani prelaza Ljubelj, italijanski strani prelaza Predel ter na cesti Črni Vrh - Col. Zaprti sta cesta čez prelaz Vršič ter cesta Strmec - Mangart. Oražno opozorilo zaradi močnih sunkov burje Agencija RS za okolje (Arso) je izdala oranžno opozorilo za jugozahodno Slovenijo, kjer bo pihala močna burja, sunki vetra bodo presegali 100 kilometrov na uro. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter gradil snežne zamete, vidljivost bo močno zmanjšana. Največ težav v prometu tako zaradi snega in močne burje lahko pričakujemo na cestah med Notranjsko in Primorsko.

Radarska slika padavin FOTO: Arso