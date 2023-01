Sneg na cestah povzročil prometni kolaps, na cesto le, če je nujno

Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje povsod po državi, številni cestni odseki so zaprti. Zaprte so ceste Trbovlje - Zagorje pri Bevškem, Radovljica - Črnivec pri Podvinu in Sevnica - Mokronog pri Bruni vasi. Promet je oviran na dolenjski avtocesti, iz smeri Grosuplje proti Višnji Gori. Dlje časa je bila zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta tudi primorska avtocesta, a je zdaj že prevozna. Vseeno ostaja zaprt vozni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, promet pa je oviran pri Brezovici proti Kopru.

Ceste se plužijo, vendar zaradi močnega sneženja povsod ostajajo zasnežene, poroča Prometno-informacijski center. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran proti Novemu mestu ter na izvozu Bič proti Ljubljani, zaradi zdrsa tovornih vozil pa so zaprte ceste Trbovlje - Zagorje pri Bevškem, Radovljica - Črnivec pri Podvinu in Sevnica - Mokronog pri Bruni vasi. Promet je oviran na dolenjski avtocesti, iz smeri Grosuplje proti Višnji Gori. Dlje časa je bila zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta tudi primorska avtocesta, a je zdaj že prevozna. Vseeno ostaja zaprt vozni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, oviran pa je pri Brezovici proti Kopru. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, na cestah čez prelaza Korensko sedlo in Ljubelj pa so obvezne verige. Na cesti Col - Ajdovščina velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Zaradi izrednih razmer so se tako potovalni časi podaljšali na številnih relacijah. icon-expand Razmere na cestah FOTO: Prometno-informacijski center Zaradi zimskih razmer velja tudi prepoved tovornih vozil, nad 7,5 tone na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred Šmarjem Sapom proti Novemu mestu, na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru in na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani in red Sežano vzhod proti Ljubljani. Na nekaterih delih cest pa je na vozišče padlo tudi podrto drevje, ki ovira promet. Na cesto se zato odpravite le, če je to nujno, so opozorili tudi na PU Ljubljana. Prav tako voznike pozivajo, naj si pred vožnjo očistijo vozilo. Po napovedih bodo danes in v prihodnjih dneh snežne padavine zajele vso Slovenijo. V večjem delu nižin bo zapadlo 5–15 centimetrov snega. Manj ga bo predvidoma zapadlo na skrajnem vzhodu Slovenije, nekoliko več, lahko tudi okoli 20 ali morda celo 30 centimetrov, pa ga bo zapadlo v alpskih dolinah, na Bohinjskem, Notranjskem ter tudi ponekod na Koroškem in Kočevskem. PREBERI ŠE ANIMACIJA: Najmočneje bo snežilo v času jutranje prometne konice Promet bo upočasnjen. Na cestah bodo tudi plužne in posipne skupine, zato se na pot odpravite prej kot običajno, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. Prav tako k previdnosti za volanom pozivajo zaradi megle v pasovih, ki močno zmanjšuje vidljivost.