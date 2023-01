Sneg na cestah povzročil prometni kolaps

Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje, povsod po državi nastajajo tudi zastoji. Nekatere regionalne ceste so še zaprte. Zaradi odstranjevanja tovornega vozila, ki je zdrsnilo iz ceste, je na štajerski avtocesti zaprt priključek Celje center proti Ljubljani.

Zaradi zastojev na južni ljubljanski obvoznici na Prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo, da za pot iz smeri Dolenjske proti Gorenjski uporabijo vzhodno in severno Ljubljansko obvoznico. Torej relacija Malence - Golovec - Zadobrova - Bežigrad - Koseze. Promet je zaradi nesreč oviran še na izvozu Celje center proti Ljubljani ter na dolenjski cesti na relaciji Trebnje zahod-Leščevje proti Ljubljani.

Zaradi zimskih razmer je zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko Sedlo. Na cestah Spodnja Idrija - Godovič, Godovič - Col - Ajdovščina in na mejnih prehodih Rogatec, Babno Polje in Petrina velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti Novo mesto - Metlika čez Vahto pa velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone. Na cesti Soteska - Črmošnjice - Črnomelj pa je promet dovoljen za vozila nad 3,5 tone. Na cesti čez prelaz Ljubelj so za vse voznike obvezne verige.

Promet pa ovirata tudi snegolom in polomljeno drevje in veje. Na cesto se zato odpravite le, če je to nujno, so opozorili tudi na PU Ljubljana. Prav tako voznike pozivajo, naj si pred vožnjo očistijo vozilo.

O snegolomih so poročali predvsem iz severnega dela države, posebej pri Radovljici in na Koroškem. Primere snegoloma so zabeležili tudi na širšem območju Kranja in Škofje Loke. Na Bledu je zaradi stika drevesa z žico daljnovoda prišlo tudi do manjšega požara. Vrh drevesa je zagorel, vendar je požar do prihoda gasilcev že ugasnil. Podrta drevesa pa med drugim promet ovirajo na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgor.

Danes je sicer pobelilo skoraj celo Slovenijo, vključno z nižinami. V Mečici je zapadlo 16 centimetrov snega, na Vrhniki in v Kranju so izmerili 11, v Ljubljani in Logatcu 10, na Brniku in v Celju pa 9 centimetrov snega. V gorah se je snežna odeja ponoči lokalno odebelila za pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Agencije RS za okolje.