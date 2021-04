Sneg na Obali, pobelilo tudi otoke

Ohladitev je dosegla Primorsko. Okoli 13. ure se je temperatura spusila na okoli dve stopniji Celzija, je povedal naš hišni prognostikRok Nosan. Burja je v zgodnjem popoldnevu prinesla nekaj snežink vse do morja in tako poskrbela, da sta se Koper in Portorož za kratek čas ogrnila v belo preobleko. "Sneženje ob morju je sicer še sredi zime prava redkost. Od sredine minulega stoletja do letos se še ni zgodilo, da bi našo obalo v aprilu prekrivala snežna odeja. Edini dogodek s sneženjem v tem mesecu je iz daljnega leta 1970," je pojasnil Nosan.