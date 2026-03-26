Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sneg do nižin, napovedan tudi močan veter

Ljubljana, 26. 03. 2026 05.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Snežne razmere v Sloveniji

Ponekod po državi sneži do nižin. Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča. Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter.

Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme in vožnjo prilagodite voznim razmeram, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.

Razmere na cesti Postojna - Razdrto
FOTO: Promet.si

Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba.

Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej. So pa izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest.

Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

sneg promet opozorilo vreme

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615