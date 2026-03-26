Sneg do nižin, napovedan tudi močan veter

Snežne razmere v Sloveniji Aljoša Kravanja

Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme in vožnjo prilagodite voznim razmeram, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste. Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.

Razmere na cesti Postojna - Razdrto FOTO: Promet.si

Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba. Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej. So pa izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest. Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.