Slovenija

Sneg pobelil del države, sunki vetra tudi do 100 kilometrov na uro

Ljubljana, 26. 03. 2026 07.15 pred 1 uro 2 min branja 9

N.V. STA
Snežne razmere v Sloveniji

Napovedi so se uresničile, del države je že pobelil sneg. Sprva bo močnejše snežilo na Notranjskem in Kočevskem, čez dan pa bodo padavine slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale, sporoča Arso. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Ponoči nas je prešla hladna fronta s padavinami, meja sneženja se je spustila, a se je ustalila malo višje, kot je bilo pričakovano, je za Prvi program Radia Slovenija dejal meteorolog z Agencije RS za okolje Timotej Kozelj. Tako da je ta trenutno nekje na 500 ali 600 metrih nad morjem.

Največ snega je doslej zapadlo na planotah Notranjske, pa tudi ponekod na Kočevskem, tam do okoli 10 centimetrov. Nekaj snega je tudi v Idrijskem hribovju, na primorski avtocesti pa sneži le na najvišjih delih na območju Razdrtega ter med Postojno in Logatcem. "Ni tako hudo, kot kot je bilo pričakovano," je dodal meteorolog.

Tudi drugje po Sloveniji je meja sneženja na okoli 600 metrih. Na Lisci, Kumu in Pohorju je padlo okoli 10 centimetrov snega, v gorah okoli 15 centimetrov. Na merilni postaji Korensko sedlo je doslej padlo okoli osem centimetrov snega, kakšen centimeter več pa v Planici, je povedal Kozelj.

Sneg je tako za zdaj manjši problem, več težav je pričakovati zaradi vetra. V jutranjem času je predvsem na Primorskem pihala močna burja, ta je ponekod na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti 100 kilometrov na uro, dopoldne pa se bo umirila.

Se bo pa okrepil severni veter, zaradi katerega je Arso izdal rdeče opozorilo, saj bodo v severni Sloveniji sunki vetra presegali oziroma dosegali hitrosti 100 kilometrov na uro.

"S tem mislim predvsem območje pod Karavankami, pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, v Posočju, predvsem na južnih pobočjih večjih grebenov naših gorstev, bo pa vetrovno tudi v severovzhodni Sloveniji, tako da tudi v Prekmurju in na Štajerskem lahko pričakujemo sunke do okoli 100 kilometrov na uro," je dejal Kozelj.

Rdeče opozorilo za sever države velja za danes in v petek, zelo verjetno se bodo pojavljali vetrolomi, je še opozoril.

Preberi še Zaradi sneženja nastajajo zastoji, izdano rdeče vremensko opozorilo
Svet za nacionalno varnost o razmerah v svetu in tujem vplivu na volitve

Biti poslanec – pravice in ugodnosti

123soba
26. 03. 2026 08.41
Sama panika. Na gorenjskem ni niti snega niti vetra. Hvaležni smo vremenarjem in golobu...
indigokid
26. 03. 2026 08.41
tole je malo hecno .. npr. v Kranju je bilo tam okoli polnoči kakšna urica rosenja, niti za dežnik, temperatura pa okoli 7 stopinj Celzija, seveda brez sapice .. je pa res, da je Kranj okoli 100 kilometrov oddaljen od Karavank in Kamniško-Savinjskih alp
sektor1
26. 03. 2026 08.38
Ja hvala bogu da se niso uresničile napovedi! Eni res nikol zadovoljni.
Vakalunga
26. 03. 2026 08.18
Privežite Goloba, da ga ne odpihne.
Eksiflajs96
26. 03. 2026 08.18
Radovljica Gorenjska 4 stopinje rahel dez brez sape vetra..
Actual Asparagus
26. 03. 2026 08.32
počakaj do 11 ure, pa ga dobiš...sunki nad 100.
Tinko22
26. 03. 2026 08.13
10 centimetrov, lepo vas prosim mogoče nad 1000 m, poglejte slike če ga je 3 cm mogoče, napoved za sever je bila močni sunki vetra, pa ni niti sapice...talenti res :-):-)
Actual Asparagus
26. 03. 2026 08.33
bodi potrpežljiv...po 11 uri prične pihat zares.
AleksanderS
26. 03. 2026 08.10
Katastrofa
bibaleze
Portal
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Govorili so ji, da je premlada, nato pa so ji odkrili štiri bolezni
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
