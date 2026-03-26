Sneg pobelil del države, sunki vetra tudi do 100 kilometrov na uro

Največ snega je doslej zapadlo na planotah Notranjske, pa tudi ponekod na Kočevskem, tam do okoli 10 centimetrov. Nekaj snega je tudi v Idrijskem hribovju, na primorski avtocesti pa sneži le na najvišjih delih na območju Razdrtega ter med Postojno in Logatcem. "Ni tako hudo, kot kot je bilo pričakovano," je dodal meteorolog.

Ponoči nas je prešla hladna fronta s padavinami, meja sneženja se je spustila, a se je ustalila malo višje, kot je bilo pričakovano, je za Prvi program Radia Slovenija dejal meteorolog z Agencije RS za okolje Timotej Kozelj. Tako da je ta trenutno nekje na 500 ali 600 metrih nad morjem.

Tudi drugje po Sloveniji je meja sneženja na okoli 600 metrih. Na Lisci, Kumu in Pohorju je padlo okoli 10 centimetrov snega, v gorah okoli 15 centimetrov. Na merilni postaji Korensko sedlo je doslej padlo okoli osem centimetrov snega, kakšen centimeter več pa v Planici, je povedal Kozelj.

Sneg je tako za zdaj manjši problem, več težav je pričakovati zaradi vetra. V jutranjem času je predvsem na Primorskem pihala močna burja, ta je ponekod na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti 100 kilometrov na uro, dopoldne pa se bo umirila.

Se bo pa okrepil severni veter, zaradi katerega je Arso izdal rdeče opozorilo, saj bodo v severni Sloveniji sunki vetra presegali oziroma dosegali hitrosti 100 kilometrov na uro.

"S tem mislim predvsem območje pod Karavankami, pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, v Posočju, predvsem na južnih pobočjih večjih grebenov naših gorstev, bo pa vetrovno tudi v severovzhodni Sloveniji, tako da tudi v Prekmurju in na Štajerskem lahko pričakujemo sunke do okoli 100 kilometrov na uro," je dejal Kozelj.

Rdeče opozorilo za sever države velja za danes in v petek, zelo verjetno se bodo pojavljali vetrolomi, je še opozoril.