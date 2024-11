Sneg pobelil dele Slovenije, na cestah bodite strpni in previdni

Marsikateri Slovenec se je prebudil v belo jutro. V četrtek so padavine zajele vso Slovenijo in čeprav je na jugu države večinoma deževalo, je na severu in v osredni Sloveniji padal sneg. "Hladen zrak se v severni polovici Slovenije presenetljivo dobro upira toplemu jugozahodnemu vetru, zato so razmere marsikje povsem zimske," je ponoči poročal portal Meteoinfo Slovenija. Do jutra so padavine oslabele in ponehale.