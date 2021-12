Zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, na pot se odpravite pravočasno in z zimsko opremo

Štajerska avtocesta je med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila. Nastaja daljši zastoj. Na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence, iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, je prišlo do zdrsa tovornega in kombiniranega vozila, zato je zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru je zaprt vozni in počasni pas - obstalo tovorno vozilo. Na PIC imajo tudi opozorila, da so števila počivališča zaprta, oziroma polna, saj so ceste zapuščali številni tovornjaki. "Na gorenjski avtocesti proti Avstriji vsa počivališča, prav tako počivališče Lukovica proti Ljubljani na štajerski avtocesti, so zasedena počivališča," so zapisali.

Prilagodite hitrost razmeram na cestah, povečajte varnostno razdaljo ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno. Kot je videti, se promet premika počasi, predvsem na primorski avtocesti se občasno pojavljajo manjši zastoji, ki pa se bodo verjetno podaljšali s povečanim številom vozil. PIC prav tako poroča o zdrsih številnih vozil, ponekod so tako zaprti prehitevali ali vozni pas.