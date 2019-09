Sneg je tu: na Kredarici tri centimetre visoka snežna odeja

Padavine so v noči na nedeljo tudi v slovensko visokogorje prinesle sneg. Ta je pobelil Kredarico in Kanin. Na Kredarici so, po podatkih Arsa, zjutraj zabeležili –1 stopinjo Celzija in tri centimetre debelo snežno odejo. Medtem je na Kaninu zapadlo za en centimeter svežega snega.