Ponoči je sneg pobelil naše gore, kar je bilo napovedano. Drugod je deževalo. Zjutraj je dež povsod ponehal. Na Primorskem se bo čez dan zjasnilo, pihala bo zmerna burja. Drugod bo sprva še oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Napoved za gorski svet za sredo Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma jasno. Popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Vrhovi so lahko popoldne občasno v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren veter večinoma severnih smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli 10, na 2500 m pa okoli 4 °C.

V sredo bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Popoldne se bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji pooblačilo. Burja na Primorskem bo prehodno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, v krajih z burjo od 6 do 10, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

V sredo se na vrh Triglava vrača obnovljen Aljažev stolp. Vreme bo dopoldan akciji naklonjeno, sneg na vrhu našega očaka pa akcije očitno ne bo oviral.

V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Začetek prihodnjega tedna v znamenju padavin

Do sobote bo nad Alpami in zahodnim Balkanom območje visokega zračnega tlaka, ki bo nato oslabelo. Nad zahodno Evropo bo v nedeljo nastalo višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo lahko na začetku tedna pomaknilo nad zahodno ali osrednje Sredozemlje.

Če bo v petek sončno z jutranjo meglo po nekaterih dolinah in kotlinah, bo v soboto že več oblačnosti. Od nedelje se bo verjetnost za padavine povečala. V petek in soboto bo zjutraj ponekod še možna slana, pozneje bo manj verjetna. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti Slovenije okoli 15 stopinj Celzija.