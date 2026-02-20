Sneg povzroča kaos tudi na tirih, vlaki obstali zaradi podrtih dreves

Organiziran je bil nadomestni prevoz z avtobusi, vendar tudi tu prihaja do zamud zaradi močnega sneženja in oprijemanja snega na cestišče. Okoli 8. ure so odstranili drevo, promet je normalno stekel naprej, vendar z zamudami. Trenutno je do 30 minut zamude.

Zaradi obilnega sneženja in težkega snega, ki lomi drevje ali povzroča izpade električnega napajanja, v železniškem prometu nastajajo daljše zamude. V zgodnjih jutranjih urah je bila zaradi padca drevesa nepričakovano zaprta proga Poljčane-Dolga gora, nam je povedal tiskovni predstavnik Slovenskih železnic Tadej Grešovnik .

Ob 6. uri zjutraj so zaradi padlega drevesa na avstrijski strani zaprli progo Šentilj-Špilje, zaprta bo predvidoma do 12. ure.

Le malo kasneje je drevo ohromilo promet na koroški progi Vuzenica-Dravograd, vlak je bil na poti proti mestu, kjer je padlo drevo, vendar je pravočasno ustavil in se vrnil v Vuzenico.

Zaprta je tudi proga Kidričevo-Cirkovce zaradi padca drevesa in okvare na vozni mreži, organiziran je nadomestni avtobusni prevoz.

Na Slovenskih železnicah potnike pozivajo k strpnosti in razumevanju, saj so razmere nepredvidljive. Težave je pričakovati tudi v naslednjih urah, drevesa se namreč pod težo snega lomijo in padajo na tire.

Pojasnjujejo, da lahko že ena zamuda sproži verižno reakcijo, zaradi česar prihaja do zamud po celotnem omrežju. Zamude nastajajo tudi pri mednarodnih vlakih, ki pripeljejo iz Avstrije. Na odsekih, kjer vlaki ne vozijo, je organiziran nadomestni prevoz.