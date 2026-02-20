Naslovnica
Slovenija

Sneg povzroča kaos tudi na tirih, vlaki obstali zaradi podrtih dreves

20. 02. 2026 09.28

Avtor:
N.V.
Železniška nesreča v Celju

Sneženje ni ohromilo le cestnega prometa, veliko težav je tudi v železniškem prometu, predvsem v vzhodnem delu države. Zaradi padlega drevesa na avstrijski strani je zaprta proga Šentilj–Špilje, drevo pa je ustavilo tudi promet na progi Vuzenica–Dravograd. Na Slovenskih železnicah pozivajo k strpnosti in razumevanju.

Zaradi obilnega sneženja in težkega snega, ki lomi drevje ali povzroča izpade električnega napajanja, v železniškem prometu nastajajo daljše zamude. V zgodnjih jutranjih urah je bila zaradi padca drevesa nepričakovano zaprta proga Poljčane-Dolga gora, nam je povedal tiskovni predstavnik Slovenskih železnic Tadej Grešovnik.

Organiziran je bil nadomestni prevoz z avtobusi, vendar tudi tu prihaja do zamud zaradi močnega sneženja in oprijemanja snega na cestišče. Okoli 8. ure so odstranili drevo, promet je normalno stekel naprej, vendar z zamudami. Trenutno je do 30 minut zamude.

Vlak
Vlak
FOTO: POP TV

Ob 6. uri zjutraj so zaradi padlega drevesa na avstrijski strani zaprli progo Šentilj-Špilje, zaprta bo predvidoma do 12. ure. 

Le malo kasneje je drevo ohromilo promet na koroški progi Vuzenica-Dravograd, vlak je bil na poti proti mestu, kjer je padlo drevo, vendar je pravočasno ustavil in se vrnil v Vuzenico.

Zaprta je tudi proga Kidričevo-Cirkovce zaradi padca drevesa in okvare na vozni mreži, organiziran je nadomestni avtobusni prevoz.

Na Slovenskih železnicah potnike pozivajo k strpnosti in razumevanju, saj so razmere nepredvidljive. Težave je pričakovati tudi v naslednjih urah, drevesa se namreč pod težo snega lomijo in padajo na tire. 

Pojasnjujejo, da lahko že ena zamuda sproži verižno reakcijo, zaradi česar prihaja do zamud po celotnem omrežju. Zamude nastajajo tudi pri mednarodnih vlakih, ki pripeljejo iz Avstrije. Na odsekih, kjer vlaki ne vozijo, je organiziran nadomestni prevoz.

železnica promet sneg veter

Družinska tragedija pri Ljutomeru: brata sta se sprla zaradi zemljišča

Na mariborskem razglasili izredne razmere

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
20. 02. 2026 16.40
Odšli iz JS pa še vedno se napajajo iz JS...In si pridobili večje apetite...
Odgovori
+1
1 0
Teofil
20. 02. 2026 16.22
Odkar so na SŽ odprli novo delavno mesto za G.Gabra,vlaki vozijo brez zamud.
Odgovori
0 0
mentorhercul
20. 02. 2026 14.29
Tukaj vidimo, da nič ne vidimo.
Odgovori
+3
3 0
123soba
20. 02. 2026 13.34
Tako stanje je, kot je v vladi. Treba je pričeti kaznovati odgovorne, da se bodo zadeve premaknile....
Odgovori
+5
7 2
NisemBot
20. 02. 2026 15.53
Kaj ti nabijaš? Odgovore za kaj? Slabo vreme? A za force major še nisi slišal?
Odgovori
+0
1 1
oježeš
20. 02. 2026 16.29
Če že iščeš krivca, se obrni navzgor in na cerkvene. V njihovi delovni pristojnosti je vse skupaj. Stanje v vladi je pa boljše, kot v predhodni s polovico dodelanega mandata.
Odgovori
0 0
Darko32
20. 02. 2026 11.39
Tukaj vidimo kako malomarno delajo na železnicah. Vidimo, da razni PIŠKURJI in njim podobni samo denar kradejo in si svoje žepe filajo. Da bi plačali kakšnega delavca, da bi pred zimo opravil malo opravil, da se nebi zgodilo to, kar vidimo, da se dogaja pa ne. Vidimo, da samo čakajo kako bodo drugi delali za njih zastonj in sami si bi dobiček delili. NI kaj dobra je ta ekonomija. Tukaj vidimo, da prevoz po železnici je res ena velika loterija in nevaren. Potem pa se čudimo, če ljudje raje osebna vozila uporabljajo, ker vsaj vedo, da se bodo vrnili nazaj iz služb. Z vlakom pa je rizik.
Odgovori
+1
7 6
ptuj.si
20. 02. 2026 11.53
Kateri Piškurji, a oni, ki so sodelovali z Gen-i, ko je bil še Holob glavni tam?
Odgovori
+2
5 3
Darko32
20. 02. 2026 12.04
ptuj.si A niso zaposleni na Železnicah in tam kasirajo.
Odgovori
-1
1 2
NisemBot
20. 02. 2026 15.54
Me prav zanima kok je kaj skidan okrog tvoje bajte, Darko... Glede na to, da tle gor visiš na netu, pomoje, bolj slabo.
Odgovori
0 0
Medo888
20. 02. 2026 11.08
železnice ponos nimaš kej
Odgovori
+2
4 2
krampolog
20. 02. 2026 11.30
ja ja ja, zdaj je sneg izgovor🤣
Odgovori
+3
5 2
Darko32
20. 02. 2026 12.34
krampolog Vsak izgovor pride prav. ŽE to, da drevje pada pri lepem vremenu pove kako vzdržujejo in skrbijo za varnost pove vse. Ja sedaj je pa potrebno najti izgovor sneg. Zato je potrebno subvencije prekontrolirati in ne plačevati pavšalov.
Odgovori
-1
1 2
Buča hokaido
20. 02. 2026 12.48
Omrežnina in Darko. Kdo je lastnik tega drevja in gozdov ob progah?
Odgovori
-2
1 3
Darko32
20. 02. 2026 13.58
Buča hokaido Torej na železnicah malo izsiljujete in sočasno blokirate vzdrževanje gozda. Poglej malo predpise in boš videl, da so lastniki gozgov blokirani ob cestah, ženeznicah in raznih vodih, da delajo. Vsi prej navedeni izsiljujo na veloko in polsedico vidmo danes, kjer je mati narava pokazala vso malomarno delo.
Odgovori
-1
1 2
Omreznina2024
20. 02. 2026 10.31
Jih pride šest, ali sedem mladih zdravih na vlak ,vsi brez voznih kart, pride sprevodnik, da nimajo denarja, a vsak vleče za seboj polno potovalko hrane na koleščikih . Zdrave mlade na socilanih poterat, naj čistijo sneg, sploh te serijske prekrškarje v vampi, ki so protestirali proti rubežem. Če hočejo socialno naj kaj oddelajo v kosrist državljanov, vsaj 5000 je takih , od katerih nobene koristi, znajo samo pravice. Ne bi bilo potrebno, da je ob vsakem snežnjeu po nekaj 10.000 ljudi brez elektrike, že na pomlad jih spravit, da čistijo grmovje , drevje obsekat pod dalnovodi, ob cestah , ob železnici in ob rekah urejat brežine .
Odgovori
+14
16 2
Darko32
20. 02. 2026 12.41
Omreznina2024 Poglej jaz pri elektriki plačujem kar ogromen znesek za vzdrževanje električnega omrežja. Zadnjih 25 let ni bilo na tem vodu niti enega vzdrževanja. Torej kam gre denar iz tega naslova. Na žewleznicah kasirajo iz tega naslova in vidimo, da nihče ne vzdržuje in potem bi pa ti zastonj, da nekdo vzdržuje. Populistično je tvoje nakladanje in nestrokovno. Dokazal si ta si navadno houdre in dela sramoto. Poglejmo samo kaj se je zgodilo z vsakoletno akcijo čiščenja in kam je to pripeljalo. Zlorabilo se je do onemoglosti. Žal tudi po zaslugi tvojih somišljenikov.
Odgovori
-1
1 2
NisemBot
20. 02. 2026 15.58
Ravno kar kljub slabemu vremenu korististiš štrom za to da tle brezveze nekj nabijaš. Ni tko hudo, no! Pač, mal je slabo vreme. Lih tok, da ljudje ne zgubimo občutka, kaj je to narava.
Odgovori
0 0
NisemBot
20. 02. 2026 16.08
Omrežnina... Pojma o pojmu nimaš. Kaj, a da bi ljudje kar tako brezveze neki delal za male denarce? Na pol zastonj?! Kar mislimsi! Komu na čast? Brez skrbi, da se vsak človek potrudi, ko ima njegovo delo kakšen smisel. Tisti na sociali nimajo v lasti nobenega večjega imetja. Zakaj bi se oni matral, če je jasno, da ne bodo nikoli prišli do svojega?
Odgovori
0 0
