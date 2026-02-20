Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sneg še vedno povzroča težave v prometu, a se razmere izboljšujejo

Ljubljana, 20. 02. 2026 07.22 pred 10 urami 5 min branja 25

Avtor:
N.V. STA
Priključek Dramlje

V večjem delu države sneži ali dežuje, meja sneženja se je ponoči marsikje spustila do nižin. Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, oviran je železniški promet. Ponekod na Koroškem še vedno sneži. Nekatere ceste na Štajerske so še zaprte, a se razmere izboljšujejo. Ekipe Elektra Celje na terenu odpravljajo okvare na distribucijskem omrežju, ki so nastale zaradi posledic sneženja. Trenutno je brez dobave elektrike 2570 uporabnikov, potem ko je ob 9.30 bilo brez elektrike več kot 8000 uporabnikov.

Na Zgornji Kapli, ki leži ob meji z Avstrijo na nadmorski višini 720 metrov, je zapadlo več kot 25 centimetrov snega in še vedno sneži, prav tako na vseh prelazih proti Avstriji, je za Radio Slovenija povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič. V Slovenskih Konjicah in Mariboru je do jutra zapadlo osem centimetrov snega, na Ptuju šest, v Novem mestu pet in Velikih Laščah štiri centimetre, je dodal.

Sneženje ovira predvsem cestni promet, zaradi teže snega je podrtih več dreves. V povezavi s tem je republiški center za obveščanje do 6. ure zabeležil 39 dogodkov, za odpravljanje posledic sneženja pa so aktivirali 38 gasilskih enot, ki so še na terenu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zastoji nastajajo na posameznih odsekih podravske, pomurske in štajerske avtoceste. Zaradi zdrsa tovornega vozila je bil oviran promet na štajerski avtocesti med Zimo in Dramljami proti Mariboru. Prav tako je zaradi zdrsa tovornega vozila nastal daljši zastoj na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri. Ponekod so zastoji nastali zaradi plužnih skupin.

V Mariboru se je zgodilo več prometnih nesreč z materialno škodo, težave povzročajo tudi padla drevesa, odtrgani kabli in drogi na vozišču, sporočajo iz PU Maribor. Med Poljčanami in Ponikvo je padlo drevo, potrgana je tudi električna napeljava. 

Maribor - Gruškovje
Maribor - Gruškovje
FOTO: Promet.si

V Mariboru otežen dostop do številnih objektov

V Mariboru so na terenu vse enote komunalnega podjetja Nigrad, ki izvajajo nujne intervencijske ukrepe za zagotavljanje prevoznosti cest ter varnosti občanov. Ob tem prihaja tudi do številnih težav zaradi snegoloma, zato občane pozivajo, da se ne zadržujejo na parkovnih površinah oziroma na območjih z večjim številom dreves, kjer obstaja povečana nevarnost lomljenja vej ali podiranja dreves.

Zaradi izrednih razmer je po navedbah Nigrada otežen dostop do številnih objektov, prav tako je moteno delovanje sistema javne kanalizacije. Izpadi električne energije otežujejo izvajanje nujnih del, težave so na črpališču Melje. "Izvajalec javne službe opozarja, da bo zaradi navedenih razmer odprava posledic in ponovna vzpostavitev nemotenega delovanja sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode trajala dlje časa," sporočajo.

Kot so sporočili iz Nigrada, prihaja tudi do zamikov pri odvozu odpadkov, ponekod namreč ta ni mogoč zaradi nedostopnosti in nevarnih razmer. Zato uporabnike prosijo, da zabojnike postavijo na ustaljena prevzemna mesta in jih tam tudi pustijo, odvoz pa bo izveden takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Prav tako prihaja do zamud in posameznih izpadov voženj mestnih avtobusov, kar je posledica izpadov električne energije, tudi mestni električni vlakec danes ne vozi. Največ težav je na linijah G1, G3, G6, P7, P10, P15 in P16.

Veter maje drevesa

Težave povzroča tudi veter, po napovedih lahko doseže tudi sunke do 70 kilometrov na uro, maje drevesa in lomi manjše veje. Kot poroča Vestnik, sta zaradi podrtih dreves neprevozni cesti Gorica-Brezovci in Kruplivnik-Vadarci, več drevja na cesti pa je tudi na relaciji Dolnji Slaveči-Večeslavci.

Na Celjskem težave pri oskrbi z elektriko

Odprla se je cesta Velenje-Slovenj Gradec pri Mislinji, prav tako je promet po nekajurnem jutranjem zaprtju stekel na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu. Velja pa po novem med Podvelko in Rušami prepoved prometa nad 3,5 tone.

Zaradi podrtih dreves je trenutno še vedno zaprta cesta od Radelj ob Dravi proti mejnemu prehodu na Radeljskem prelazu, prav tako je zaprta cesta med Dravogradom in Trbonjami. Zastoj je tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah v obeh smereh, poroča prometnoinformacijski center. Dodaja, da so na cestah posipne in plužne skupine in da je promet ponekod upočasnjen, voznike pa poziva, naj vozijo strpno in naj se pravočasno odpravijo na pot.

Še vedno so krajši zastoji na koroški železniški progi. Iz podjetja Kocerod pa so dopoldne sporočili, da lahko zaradi snežnih razmer na nekaterih območjih Koroške prihaja do zamika pri rednem odvozu komunalnih odpadkov.

Celje
Celje
FOTO: Promet.si

Po nižinah Celjske in Koroške je doslej zapadlo od dva do okoli deset centimetrov snega, višje tudi več kot 20 centimetrov, je povedal vodja vzdrževanja na Voc Celje Damjan Maček. "Ceste so zasnežene, na voziščih je snežna brozga, promet poteka počasi, plužno-posipne skupine so na terenu od 1. ure, zadeve rešujemo, kolikor se da. Sneg je moker, težek, ponekod so težave tudi s snegolomom, tudi to rešujemo. Se trudimo, kolikor je v naših močeh," je dejal Maček.

Na terenu so vse elektromontažne ekipe, ki si intenzivno prizadevajo, da bi okvare na daljnovodih odpravile v najkrajšem možnem času in ponovno vzpostavile nemoteno oskrbo, je zapisano na spletni strani Elektra Celje.

Močno je oviran promet na cestah širšega celjskega in koroškega območja. Med drugim je zaradi nesreč zaprta cesta Laško-Rimske Toplice pri Strmci in glavna cesta od Koroške proti Mariboru v Spodnjem Slemenu. Zastoji so na cestah Šentjur-Celje in Laško-Celje v obe smeri. Na Koroškem je zaprta tudi cesta Poljana-Holmec. Že vse jutro so zastoji na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, sicer pa na vseh cestah zastoji nastajajo tudi zaradi plužnih skupin.

Razmere na cesti otežene tudi na Dolenjskem

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so vozne razmere zelo zahtevne, saj se sneg oprijemlje cestišč. Zaradi pometnih nesreč in zdrsov je oviran promet med Kronovim in Starinami proti Ljubljani in pri priključku Novo mesto zahod.

Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton velja na regionalnih cestah Soteska - Črmošnjice, Črmošnjice - Črnomelj, Novo mesto - Metlika in Štrekljevec - Jugorje. Ob tem na PU opozarjajo, da se morajo v primeru močnega sneženja vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa, na avtocesti pa to počne DARS

Preberi še Največ snega doslej zapadlo na Kozjaku in Pohorju

Zaradi zimskih razmer ponekod velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram, na prelazih in ostalih višje ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig.

Po napovedih vremenoslovcev lahko do popoldneva po nižinah Koroške, Štajerske in Pomurja zapade od 10 do 20, v višjih legah pa do 40 centimetrov snega. Agencija za okolje je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov, zato je za severozahod države izdano oranžno opozorilo.

Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera povečini ponehale.

sneg promet vožnja

PRENOS V ŽIVO: Velik izpad elektrike, sklicali krizno skupino

Največ snega doslej zapadlo na Kozjaku in Pohorju

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
20. 02. 2026 18.09
Aja direktorja darsa takoj odstavit!
Odgovori
+0
1 1
oježeš
20. 02. 2026 16.05
Situacija v Avstriji in Švici je zelo enaka. Pa me zanima ali je tam tudi prelite toliko negativnosti kot pri nas?
Odgovori
+1
1 0
Tomvojo
20. 02. 2026 14.50
Trhle štange še od Marije Terezije zamenjat z kaj bolj modernejšimi pa bo omrežje vzdržalo, sam visoke plače elektro mafijcev bodo malo manjše
Odgovori
0 0
Banion
20. 02. 2026 14.45
ja sneg februaraj je tako izreden pojav kot vroćina avgusta.
Odgovori
0 0
Slovener
20. 02. 2026 12.00
Pade 6 cm snega, pa obstane polovica Slovenije ? Pa se vam zdi to normaln ?
Odgovori
-1
5 6
Buča hokaido
20. 02. 2026 12.39
Ni povsod samo 6 cm, sneg je pa moker in zelo
Odgovori
+1
4 3
Buča hokaido
20. 02. 2026 12.39
zelo težek.
Odgovori
+3
4 1
stoinena
20. 02. 2026 10.10
enga kmeta plačajte da vam s traktorjem in ralom izkoplje kanal in te kable not položite v cev.
Odgovori
-4
2 6
štrekeljc
20. 02. 2026 12.25
Pred cca 10 leti so asfaltirali in komunalno urejali ulico, v kateri živim. Tudi elektriko so hoteli speljati pod zemljo, pa ni šlo, ker bi od trafo postaje do javne površine morali narediti jašek po privatnem zemljišču. Jašek bi bil dolg celih 120 cm, pa se z lastnikom zemljišča niso mogli zmeniti!
Odgovori
+4
5 1
coca.eskim
20. 02. 2026 12.27
Ni to kar tako. A misliš, da je zemlja povsod. Kamenje na strmih terenih ni kašel od mačke. Najprej je pa potrebno soglasja lastnikov pridobit. In distribucijsko omrežje obsega več kot 65.000 km vodov.
Odgovori
+3
4 1
Banion
20. 02. 2026 14.47
saj ta soglasja so velik problem, ne zaradi škode temveč trme in oportunizma kmetov. Smešno je da kar naprej tarnajo kako se nič ne izplača a za vsak centimeter zemlje se bojijo kot da je zlata
Odgovori
+2
2 0
Omreznina2024
20. 02. 2026 10.05
Zdrave mlade na socilanih poterat, naj čistijo sneg, sploh te serijske prekrškarje v vampi, ki so protestirali proti rubežem.
Odgovori
+6
10 4
St. Gallen
20. 02. 2026 09.44
Darsovce na specializacijo v Svico, Norvesko ali Islandijo.
Odgovori
-3
4 7
Buča hokaido
20. 02. 2026 12.41
Ja, vidimo na tujih portalih, da tudi tam ni idealno.
Odgovori
+2
3 1
Anubis20
20. 02. 2026 09.42
2 stvari. 1. Če niste sposobni pelat normalno, ko sneži, vrnite vozniško dovoljenje. Logično, da je treba prilagodit vožnjo voznim razmeram, ampak 30 km/h v območju 90 km/h s 70 metersko varnostno razdaljo je pretirano. Nikol ne bo zavorna pot 100m pri 30 km/h. + vsi mate jake SUV-je, če z njimi ne znate vozit odkupim jz poceni, vi si pa kupite tako imenovane šhitboxe. 2. A bi bil tak problem (apeliram na šefe), da če je že kaos na cestah, boljše da tovornjaki ostanejo na parkingu in se gre na ceste, ko se stanje umiri. Noben me ne bo prepričo, da je nujno potrebno dostavit še isti dan gradbeni material in ostalo. Tudi hrana lahk počaka, pač enkrat 1 dan ne bo v trgovini banan. Mal v razmislek
Odgovori
-2
4 6
wsharky
20. 02. 2026 09.17
mi DARSofci danes delamo od doma, vi pa po pameti na AC in ne driftajte
Odgovori
+2
9 7
Petur
20. 02. 2026 09.16
pluženje skupine na cestah..verjetno ,zagotovo so štartni prepozno..sneg mora pasti na slano površino...
Odgovori
-4
1 5
Nace Štremljasti
20. 02. 2026 09.09
romuni,bolgari izrabljene gume,klasika na naših cestah,potem pa vsi drugi krivi samo oni ne,še zmeraj so močno prenizke kazni za take voznike
Odgovori
+4
9 5
Important notice
20. 02. 2026 09.03
Na južnem Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je sneg le plod domišljije.
Odgovori
-3
4 7
HitraVeverca
20. 02. 2026 08.43
Upam, da so toti pubeci primerno plačani, da zdaj v takih razmerah delajo!
Odgovori
+4
7 3
zmerni pesimist
20. 02. 2026 08.04
Pa jih ja ni sneg februarja presenetil
Odgovori
+5
8 3
Potouceni kramoh
20. 02. 2026 08.27
Verjetn da ja ce na veliko lomi drevje
Odgovori
+5
7 2
Artechh
20. 02. 2026 08.28
Nesposobne in ignorantski voznike ne mors pripraviti čez noc.... To so leta zanemarjanja
Odgovori
+14
15 1
oježeš
20. 02. 2026 16.10
Posmehujejo se datumu, ki zapoveduje zimsko opremo, ko zapade sneg pa niso sposobni zamenjati letne za zimske gume ali pripraviti snežne verige na kolesa. Bolj pomembno je kritizirati, ampak ne sebe, druge.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543