Sneg še vedno povzroča težave v prometu, a se razmere izboljšujejo

Na Zgornji Kapli, ki leži ob meji z Avstrijo na nadmorski višini 720 metrov, je zapadlo več kot 25 centimetrov snega in še vedno sneži, prav tako na vseh prelazih proti Avstriji, je za Radio Slovenija povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič. V Slovenskih Konjicah in Mariboru je do jutra zapadlo osem centimetrov snega, na Ptuju šest, v Novem mestu pet in Velikih Laščah štiri centimetre, je dodal. Sneženje ovira predvsem cestni promet, zaradi teže snega je podrtih več dreves. V povezavi s tem je republiški center za obveščanje do 6. ure zabeležil 39 dogodkov, za odpravljanje posledic sneženja pa so aktivirali 38 gasilskih enot, ki so še na terenu.

Zastoji nastajajo na posameznih odsekih podravske, pomurske in štajerske avtoceste. Zaradi zdrsa tovornega vozila je bil oviran promet na štajerski avtocesti med Zimo in Dramljami proti Mariboru. Prav tako je zaradi zdrsa tovornega vozila nastal daljši zastoj na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri. Ponekod so zastoji nastali zaradi plužnih skupin. V Mariboru se je zgodilo več prometnih nesreč z materialno škodo, težave povzročajo tudi padla drevesa, odtrgani kabli in drogi na vozišču, sporočajo iz PU Maribor. Med Poljčanami in Ponikvo je padlo drevo, potrgana je tudi električna napeljava.

Maribor - Gruškovje FOTO: Promet.si

V Mariboru otežen dostop do številnih objektov

V Mariboru so na terenu vse enote komunalnega podjetja Nigrad, ki izvajajo nujne intervencijske ukrepe za zagotavljanje prevoznosti cest ter varnosti občanov. Ob tem prihaja tudi do številnih težav zaradi snegoloma, zato občane pozivajo, da se ne zadržujejo na parkovnih površinah oziroma na območjih z večjim številom dreves, kjer obstaja povečana nevarnost lomljenja vej ali podiranja dreves. Zaradi izrednih razmer je po navedbah Nigrada otežen dostop do številnih objektov, prav tako je moteno delovanje sistema javne kanalizacije. Izpadi električne energije otežujejo izvajanje nujnih del, težave so na črpališču Melje. "Izvajalec javne službe opozarja, da bo zaradi navedenih razmer odprava posledic in ponovna vzpostavitev nemotenega delovanja sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode trajala dlje časa," sporočajo. Kot so sporočili iz Nigrada, prihaja tudi do zamikov pri odvozu odpadkov, ponekod namreč ta ni mogoč zaradi nedostopnosti in nevarnih razmer. Zato uporabnike prosijo, da zabojnike postavijo na ustaljena prevzemna mesta in jih tam tudi pustijo, odvoz pa bo izveden takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Prav tako prihaja do zamud in posameznih izpadov voženj mestnih avtobusov, kar je posledica izpadov električne energije, tudi mestni električni vlakec danes ne vozi. Največ težav je na linijah G1, G3, G6, P7, P10, P15 in P16.

Veter maje drevesa

Težave povzroča tudi veter, po napovedih lahko doseže tudi sunke do 70 kilometrov na uro, maje drevesa in lomi manjše veje. Kot poroča Vestnik, sta zaradi podrtih dreves neprevozni cesti Gorica-Brezovci in Kruplivnik-Vadarci, več drevja na cesti pa je tudi na relaciji Dolnji Slaveči-Večeslavci.

Na Celjskem težave pri oskrbi z elektriko

Odprla se je cesta Velenje-Slovenj Gradec pri Mislinji, prav tako je promet po nekajurnem jutranjem zaprtju stekel na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu. Velja pa po novem med Podvelko in Rušami prepoved prometa nad 3,5 tone. Zaradi podrtih dreves je trenutno še vedno zaprta cesta od Radelj ob Dravi proti mejnemu prehodu na Radeljskem prelazu, prav tako je zaprta cesta med Dravogradom in Trbonjami. Zastoj je tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah v obeh smereh, poroča prometnoinformacijski center. Dodaja, da so na cestah posipne in plužne skupine in da je promet ponekod upočasnjen, voznike pa poziva, naj vozijo strpno in naj se pravočasno odpravijo na pot. Še vedno so krajši zastoji na koroški železniški progi. Iz podjetja Kocerod pa so dopoldne sporočili, da lahko zaradi snežnih razmer na nekaterih območjih Koroške prihaja do zamika pri rednem odvozu komunalnih odpadkov.

Celje FOTO: Promet.si

Po nižinah Celjske in Koroške je doslej zapadlo od dva do okoli deset centimetrov snega, višje tudi več kot 20 centimetrov, je povedal vodja vzdrževanja na Voc Celje Damjan Maček. "Ceste so zasnežene, na voziščih je snežna brozga, promet poteka počasi, plužno-posipne skupine so na terenu od 1. ure, zadeve rešujemo, kolikor se da. Sneg je moker, težek, ponekod so težave tudi s snegolomom, tudi to rešujemo. Se trudimo, kolikor je v naših močeh," je dejal Maček. Na terenu so vse elektromontažne ekipe, ki si intenzivno prizadevajo, da bi okvare na daljnovodih odpravile v najkrajšem možnem času in ponovno vzpostavile nemoteno oskrbo, je zapisano na spletni strani Elektra Celje. Močno je oviran promet na cestah širšega celjskega in koroškega območja. Med drugim je zaradi nesreč zaprta cesta Laško-Rimske Toplice pri Strmci in glavna cesta od Koroške proti Mariboru v Spodnjem Slemenu. Zastoji so na cestah Šentjur-Celje in Laško-Celje v obe smeri. Na Koroškem je zaprta tudi cesta Poljana-Holmec. Že vse jutro so zastoji na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, sicer pa na vseh cestah zastoji nastajajo tudi zaradi plužnih skupin.

Razmere na cesti otežene tudi na Dolenjskem

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so vozne razmere zelo zahtevne, saj se sneg oprijemlje cestišč. Zaradi pometnih nesreč in zdrsov je oviran promet med Kronovim in Starinami proti Ljubljani in pri priključku Novo mesto zahod. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton velja na regionalnih cestah Soteska - Črmošnjice, Črmošnjice - Črnomelj, Novo mesto - Metlika in Štrekljevec - Jugorje. Ob tem na PU opozarjajo, da se morajo v primeru močnega sneženja vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa, na avtocesti pa to počne DARS