Sneg prinaša nevarnost padcev in zdrsov, prebivalci upoštevajo nasvete

Dr. med. Tomaž Randl je opozoril, da sneg prinaša tudi nekaj pasti, saj je v tem času povečana možnost zdrsov in padcev. V sredo so zaradi zdrsov obravnavali 24 pacientov, danes do 14. ure pa zgolj šest. Pohvalil je prebivalce, da v času epidemije upoštevajo navodila in priporočila zdravnikov, naj ostajajo doma in se izogibajo aktivnostim, zaradi katerih bi lahko prišlo do nepotrebnih poškodb.

"Prosim ljudi, naj še naprej upoštevajo ta navodila, saj so kapacitete travmatološke klinike precej zmanjšane zaradi odhoda osebja na covidne oddelke, prav tako bi se radi izognili dodatnemu prilivu pacientov na urgenco," je dejal.