Izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone poteka na dolenjski avtocesti pri počivališču Starine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pri Vrhniki proti Kopru, počivališčih Povir in Ravne, na vipavski hitri cesti pri Vrtojbi ter na cesti Bertoki in razcepu Srmin.

Zdrs tovornega vozila se je zgodil tudi na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani.

Na več cestah po državi promet ovirajo nesreče ali druge ovire na cestah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Slovenj Gradec-Dravograd pri Šentjanžu.

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah ki vodijo proti Ljubljani. Na Primorskem veljajo omejitve v prometu zaradi burje.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.